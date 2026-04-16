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「今天才發現交通號誌控制器是用Gogoro的電池供電嗎....?」

▲網友直擊路上的交通號誌控制器竟然是用Gogoro電池供電，其實這是2021年Gogoro跟遠傳電信合作開發的「智慧交通號誌不斷電系統」。（圖/硬是要學臉書）

路邊交通號誌真的用Gogoro電池！早已合作5年長知識了

在2021年時，Gogoro為解決城市無預警停電造成交通號誌失靈的風險，和遠傳電信合作開發「智慧交通號誌不斷電系統」

創新的換電式不斷電系統配置兩顆Gogoro Network智慧電池，當遇到長時間電力異常，維運團隊可以比照電動機車能源補充的模式進行換電。

▲Gogoro在2021年時就和遠傳電信合作開發「智慧交通號誌不斷電系統」，為解決城市無預警停電造成交通號誌失靈的風險。（圖/Gogoro官網）

專家認證台灣能源轉型優良示範！全台至少有300處路口採用

截止至今全台換電式號誌備援系統有300處路口，其中為Gogoro電池者至少203處路口。

▲路邊偶爾能看到的智慧停車樁也有使用Gogoro電池的情況出現哦！（圖/Threads）

台灣電動機車市場以Gogoro為首，近幾年換了經營團隊之後，依舊持續優化其車款、汰換舊型電池，話題度還是非常高。然而近日有網友卻在馬路上直擊，發現有維修人員把2顆Gogoro電池塞進交通號誌的控制器裡，讓他感到非常震驚，貼文引起廣大迴響。對此，就有內行人出面表示「Gogoro一直都是能源服務公司....這5年前就有開始跟交通號誌合作，其實機車只是副產品而已！」讓許多人都大喊：「長知識了！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的照片，一名維修人員正站在交通號誌控制器前，結果裡面塞了2顆Gogoro的電池，顛覆許多人以為這是Gogoro機車才能使用的情況，連路人看了都非常震驚。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「路邊的智慧停車柱也是Gogoro的電池哦！他們本質就是能源公司，機車真的只是副產品」、「這真的是長知識欸，原來Gogoro的電池用途這麼多？」事實上，Gogoro自上市以來的定位本來就不是傳統機車公司，而是一間能源公司，，當年成功上路之後，就在台北市187個重要路口完成系統建置，時至今日已經5年之久。傳統不斷電系統採用固定式電池，原則僅能供應1至2小時用電，一旦電池電力耗盡，就會失去功能，Gogoro表示，透過遠端平台即時監控，一旦偵測到電力異常，電池就會自動接續供電，當路口電力恢復，斷電系統內的兩顆電池就會快速回充，以滿電狀態隨時待命、因應不時之需。台灣氣候行動網絡研究中心的研究員利祐任也發聲表示，希望大家藉著這個話題認識到，這是台灣能源轉型框架下，電網韌性的一部分，這件事甚至已經是從2021年Gogoro的專案實驗，走向可換電機車電池作為城市基礎設施備援。利祐任說，台灣在20222年303大停電之後，將交通號誌備援系統納入城市韌性治理的技術路線，台北先用Gogoro電池做出換電式不斷電系統示範，之後擴大到187處路口。台灣近年不是只有台北在做號誌備援，而是很多縣市都把它當成電網韌性與道路安全的一部分。所以下回看到交通號誌控制器、路邊智慧停車樁使用Gogoro電池不用太意外，他們本來就是一間能源公司啦！