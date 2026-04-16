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洛杉磯道奇隊於今（16）日在主場迎戰紐約大都會隊。本場比賽焦點除了是大谷翔平（31歲）睽違1783天再度以「投手專注」身分登板外，陣中的韓籍內野手金慧成（Kim Ha-seong）也展現關鍵火力。他在2局下半揮出本季個人首支全壘打，以一記兩分砲為大谷翔平提供強力援護，幫助球隊取得領先。今日擔任「第8棒・游擊手」的金慧成，在2局下半兩出局、二壘有人的情況下迎來首打席。面對大都會隊先發投手霍姆斯（C. Holmes），金慧成在球數來到2好1壞後，精準鎖定一顆投向紅中偏高的伸卡球，擊出右外野方向剛好越過全壘打牆的兩分打點全壘打。這記價值連城的全壘打讓道奇隊先開紀錄取得2：0領先。金慧成在繞壘回到休息室後，與隊友們熱情擊掌並露出燦爛笑容。這也是他開季從小聯盟升上大聯盟後，為了鞏固席次不斷努力、早出晚歸苦練守備與打擊的最好回報。在大谷翔平方面，今日是他自2021年5月28日以來，首度在例行賽「封印二刀流」僅以投手身分先發。雖然中斷了連續出壘紀錄，但大谷在投手丘上展現了奪取賽揚獎的強烈企圖心。1局上半，大谷翔平首位打者便以時速98英哩（約157.7公里）的火球三振掉林多（Francisco Lindor），隨後僅用12球便完成三上三下。球迷對此紛紛驚呼：「這真的是認真要拿賽揚獎的表現」、「單刀大谷的無雙模式太帥了」。金慧成本季初雖從副將起步，但隨著陣中球星貝茲（Mookie Betts）進入傷兵名單，他把握住擔任游擊手的機會。截至目前8場比賽，他繳出.286的穩定打擊率，今日這發本季首轟更是讓他向教練團展現了優異的長打支援能力。