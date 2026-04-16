國民黨副主席李乾龍座車遭人裝設追蹤器一事曝光後，引發外界高度關注。事件雖發生於今年1月，但直到近日才浮上檯面，立即掀起社會對於公眾人物安全的討論與疑慮，警方也將於今（16日）日下午召開記者會說明。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新北市警察局於15日晚間表示，截至目前仍未接獲李乾龍本人報案；警方指出，已主動與當事人取得聯繫並表達關切，但李乾龍方面持續婉拒報案。這也讓整起事件的調查進度受限，也增添外界對案情的各種揣測。 為進一步釐清狀況並評估安全風險，新北市警副局長林武宏於今日上午10時30分前往拜會李乾龍，親自了解事件經過與後續維安需求。據了解，李乾龍在會面中說明，追蹤器是在1月發現，且已自行丟棄處理，目前仍無報案打算。 由於案件涉及公眾人物安全及社會觀感，新北市警察局表示將持續關注相關發展，並由局長於今日下午3時召開記者會，說明目前掌握的情況與後續處理方向，以回應外界關切並釋疑。 相關新聞 堅信柯文哲是好人？過來人爆殘酷真相：李貞秀別再天真了李貞秀全抖出來了！爆高虹安「男友月領50萬、A助理費」：不要臉「李貞秀這顆炸彈」不拆不行！沈富雄爆源頭：全因他太會算李貞秀大爆破如「碰瓷老鼠屎」？媒體人揭3利多：綠營賺到脫褲子 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 李乾龍追蹤器林武宏新北市警察局記者會