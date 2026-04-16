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民眾黨前中配立委李貞秀遭開除黨籍後喪失不分區立委資格，但她為捍衛自身人格清白，駁斥收錢並痛斥主席黃國昌主導逼退她。創黨主席柯文哲今（16）日打破沉默，表示太多黨員具名檢舉，更說代表陸配就應謹言慎行，「我也知道民進黨給他她多打擊，可是怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話？我想大家先冷靜一下，這事情就讓他這樣結束。反正人生還很長，就重新開始」民眾黨創黨主席柯文哲今和黨主席黃國昌一同參加白沙屯媽祖進香團拜活動，會前針對李貞秀風波，柯文哲表示，多元開放是民眾黨的政治價值，所以在立法院有一席不分區立委替新住民發聲，不管是陸配或是外配，這政策是對的。但是個人在立法院的表現要個別評斷，他還是主張陸配在台灣應該有參政權，但是個人行為就要各別處理，應該從自己的表現接受社會公評。柯文哲說，李貞秀事件太多人打電話到服務處來，黨員都具名檢舉。據他所知，後來是中央委員會決議送去中評會處理，中評會是獨立機關，還是要尊重獨立運作，他們都不敢多講什麼。既然要成為一個政黨，也不會是一人政黨，是一個全民政黨，就按照制度去走，所以後來一些處置就按照黨的機制去做。柯文哲強調，如果李貞秀當時要代表陸配族群，那就應該要謹言慎行，當然他也知道說民進黨給李太多打擊，可是怎麼現在自己都跑去綠媒在亂講話？就先冷靜、安靜一陣子，大家冷靜一下，這事情就讓這樣結束。反正人生還很長，就重新開始。至於李貞秀痛哭說，不要把柯牽扯進來，任何事情不要再扯到柯，柯更為難。柯文哲則說，言多必失，謹言慎行，一開始大家也是都很幫忙他，自己把自己搞成這個樣子，後來幾百名黨員具名檢舉李貞秀，還被中央委員會送到中評會，而且聽說後來中評會是7比0全票通過開除，謹言慎行，講錯話然後越急著矯正，自己也沒準備好，就越講越錯，後來就沒辦法收拾。