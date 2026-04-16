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販售地點： 誠品松菸創始店、京站時尚廣場門店、官網

誠品松菸創始店、京站時尚廣場門店、官網 母親節推薦組合： * 【輕盈雙入組】：清檸和果微酵露 20ml*14入（2盒），寵愛價 NT$1,888，讓清爽更加倍。

一年一度的母親節將至，今年還在煩惱要送容易帶來負擔的傳統蛋糕嗎？人氣友善檸檬品牌「檸檬生存指南」本季於母親節前夕正式宣布推出年度保養力作——「清檸和果微酵露」。主打「給身體做減法」，以耗時 240 天古法釀造的天然植萃酵素，替平日辛勞、總覺得身體卡卡的媽媽們褪去沉重感，堪稱今年母親節最具「輕盈感」的送禮首選！「檸檬生存指南」以其耗時八個月自然發酵、榮獲食品界米其林 iTQi 風味絕佳獎章的「元氣檸檬漬片」聞名。延續品牌對時間與自然工法的堅持，全新推出的「清檸和果微酵露」拒絕市售化學速成的調配醋，堅持採用 240 天古法靜置發酵。嚴選在地無毒檸檬，連皮帶肉完整釀造，藉由時間的魔法溫柔磨去了果皮的苦澀，只為媽媽留下最醇厚的修復力。顛覆傳統酵素容易嗆喉的印象，微酵露在風味上展現了極致的層次感。以帶皮檸檬醋為基底，奢華融合了蘋果醋、梅子、油柑果、橄欖與樹葡萄等五重天然果實。入口瞬間，層次分明的酸甜果香在舌尖輕快綻放，順口回甘。品牌創辦人表示：「我們希望微酵露不只是保健飲品，更是媽媽專屬的療癒時光。」無論是飯後單飲解膩，或是加入氣泡水中作為沁涼的「大人系特調」，都能讓媽媽在忙碌的生活中，享受微酸微甜的放鬆節奏。「檸檬生存指南」始終秉持食安高標準，「清檸和果微酵露」僅以天然冰糖調味，保證無化學添加、無瀉藥成分，並通過嚴格檢驗，讓媽媽喝得輕盈又安心。特別設計的 20ml 獨立隨身包，精巧方便攜帶，讓媽媽無論是外出旅遊、辦公室下午茶，隨時隨地都能幫身體按下 Reset 鍵。極致純淨的微酵露照顧身體，這就是今年給媽媽最完整的愛。來自台中的友善檸檬品牌，專注於台灣在地無毒栽種的檸檬，堅信純粹的原料與耗時的工法，是成就美味的根本。品牌榮獲食品界米其林 iTQi 風味絕佳獎章。從歷時 240 天自然發酵的招牌「元氣檸檬漬片」，到話題熱銷的「蜜檸琥珀氣泡飲」與清檸和果微酵露，每一款產品都延續對土地與時間的敬意。我們希望將檸檬的清新果韻與純粹食材，轉化為日常生活中的美味亮點。誠品松菸創始店｜台北市信義區菸廠路88號B1F｜(02)7701-6569京站時尚廣場店｜台北市大同區承德路一段1號B3F｜(02)7725-9667