50歲香港女星佘詩曼年初才以夯劇《新聞女王2》
奪下第四座視后獎座，事業再攀高峰。憑藉這股氣勢， 她馬不停蹄推出新作《正義女神》，這也是她出道29年首次接下法 官角色。佘詩曼在劇中除了披法官袍子之外，其他私服可發現她的腰超細，彷彿只有一個巴掌的寬度，她笑說自己是吃不胖體質，還因為怕變太瘦，每天都吃宵夜。
佘詩曼天生吃不胖 怕變太瘦每天吃宵夜
《正義女神》
在香港播出後迅速登上收視冠軍，佘詩曼為貼近法官孤獨心境，拍攝期間刻意減少與外界接觸， 更因宣讀判詞絕對不能出錯，對台詞要求格外嚴謹，除了角色之外，有粉絲發現佘詩曼的腰超細，即便是披上法官袍子也難以忽視。
近日她大方分享自己是吃不胖體質，只要2、3天不吃消夜直接
就寢，體重就會自動下降，她自知不能再瘦下去，因此「 一定要吃宵夜」，此言一出羨煞眾人。不過佘詩曼坦言這樣的體質其實與早年拍戲過勞、身體失調所致， 不僅粉絲相當心疼。
《正義女神》墜樓案開端 佘詩曼正派形象圈粉
青少年犯罪一直是全球關注的社會議題，不僅牽涉法律層面，
更包含家庭教育與社會責任。《正義女神》首集便祭出驚悚墜樓案， 一邊是受害人家屬心碎的吶喊，另一邊是堅稱無辜的青澀少年， 隨著關鍵證據逐步浮現，劇情反轉再反轉，佘詩曼在劇中見招拆招， 不許有罪者脫身，也不容無辜之人受罪，正派形象鮮明有力， 緊湊節奏讓人欲罷不能。
，《正義女神》4月17日起，每週一至週五晚間8點年代MUCH台播出。
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《正義女神》
近日她大方分享自己是吃不胖體質，只要2、3天不吃消夜直接
《正義女神》墜樓案開端 佘詩曼正派形象圈粉
青少年犯罪一直是全球關注的社會議題，不僅牽涉法律層面，
，《正義女神》4月17日起，每週一至週五晚間8點年代MUCH台播出。