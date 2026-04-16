我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈（如圖）過去深受私密處異味困擾，最嚴重一年感染4次。（圖／翻攝自蕾菈IG@la.112814）

蕾菈私密處1年感染4次！拿香水噴嚇慘喊：根本低能

▲薔薔（如圖）大方談論女性健康話題。（圖／蕾菈IG@la.112814）

YouTuber蕾菈（Lyla）擁有火辣外型及大膽性格，直率大方的風格備受喜愛，昨（15）日透過社群IG分享女性私密處保養話題，她坦承曾深受異味困擾，最嚴重一年感染4次，當時不熟如何照護，竟拿香水噴私密處想要掩蓋味道，蕾菈回想起來無奈直呼：「真的是有夠低能耶！」也強調該處過度清潔，反倒會破壞皮膚酸鹼值，影響保護力。蕾菈昨透過社群IG動態分享私密處照護心法，坦承曾是私密處超級容易有異味且反覆細菌感染的人，最嚴重一年感染4次，還曾用香水噴下體，荒謬舉動現今回想起來，蕾菈也傻眼直呼：「真的是有夠低能耶！」蕾菈以過來人身分建議廣大女性朋友，「如果你們只是要解決味道的問題的話，那其實根本就不一定要手術」，也叮嚀私密處儘量避免使用沐浴乳或是肥皂洗，且過度清潔會破壞皮膚酸鹼平衡，而增加感染可能性。至於女性該如何清潔私密處？婦產科醫師建議，應遵循「溫水清洗、僅洗外陰、弱酸保養」原則，每日使用39度以下溫水清洗外陰部1次即可，清洗後澈底擦乾，保持乾燥通風以減少異味與感染風險。清潔時，儘量使用溫水或弱酸性的私密處專用潔膚露、慕斯，避免使用含皂鹼的身體沐浴乳，且手法要溫柔由前往後清洗，避免指甲抓撓，時間約30至60秒，平時也可穿著棉質內褲，以減少細菌滋生。