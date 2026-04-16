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▲布蘭妮（Britney Jing）因其傲人身材與激進的「All-in」打法在撲克圈走紅，外傳她是地產二代，財力相當雄厚，先前也曾被拍到與巴特勒（Jimmy Butler）親密同遊。（圖／取自IG allinbritney）

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在附加賽生死戰前夕，意外成為撲克圈的話題主角！華裔德州撲克職業牌手布蘭妮（Britney Jing）今（16）日在社群媒體更新動態，大方曬出與柯瑞（Stephen Curry）的賽前合照。照片中布蘭妮展現一貫的傲人身材與亮眼外貌，兩人互動自然，瞬間讓這位被稱為「ALL IN 姐」的女神再次登上熱搜焦點。布蘭妮以「ALL IN 姐」的名號在國際撲克圈迅速竄紅，主要活躍於知名直播節目《Hustler Casino Live》（HCL）的高額現金桌。雖然她常謙稱自己只是娛樂玩家，但在牌桌上卻是以攻擊性極強的「梭哈」策略聞名，這種大膽的打法不僅讓她在2023年出道後人氣飆升，更為直播帶來驚人流量。除了牌技了得，布蘭妮出眾的外型與性感風格更是吸睛利器，她的個人Instagram帳號擁有超過6萬粉絲，每張照片都能引發網友讚嘆其「魔鬼身材」。據傳她背景為地產二代，經濟實力雄厚，這也讓她在面對高額彩金波動時顯得游刃有餘。布蘭妮（Britney Jing）的社交動態一向是外界注目的焦點，她與NBA球星的互動並非首次。不久前，她才剛曬出與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）搭乘私人飛機的照片，當時她親密地貼近巴特勒肩膀，兩人腦袋幾乎靠在一起，姿態相當曖昧，引發外界聯想。今天布蘭妮（Britney Jing）再度與柯瑞（Stephen Curry）的合照，再次證明了這位德撲女神跨界經營的成功，前凸後翹的身材也引起網友熱烈討論，成為NBA附加賽場外的焦點。