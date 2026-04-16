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各政黨從事國會外交及國內外民主人權交流等活動 有關民主與人權之研討會、公共論壇及相關民主教育活動 有關民主、人權議題之學術研究、調查及出版 有關提升臺灣民主、人權發展，與國際接軌之相關活動 有關提升臺灣國際地位及能見度之相關活動。

國民黨主席鄭麗文近期訪問中國，定調「和平之旅」，並會見中國領導人習近平，遭指總共480萬的團費竟是申請由台灣民主基金會支出，國民黨也證實。對此，《鏡報》則指，行政院長卓榮泰赴日看棒球的「外交突破」被迫以私人行程自費，國民黨屬民間團體，訪問中國卻變相由國庫支出，此事應受公評。根據《鏡報》報導，台灣民主基金會是由外交部推動籌設，每年提供3千萬元給政黨從事民民主人權相關活動使用，是亞洲第一個國家及民主基金會，歷史董事長都由立法院長擔任，本屆則是韓國瑜，副董事長為外交部長林佳龍，董事會成員則包含政府代表、學界代表、民間團體代表，以及按國會席次比例分配的政黨代表。該基金會的經費多來自於外交部，目前每年原則上由外交部編列1.5億元台幣作為運作經費，並保留約3千萬元政黨補助，供從事民主人權相關活動使用。《鏡報》指出，根據《財團法人台灣民主基金會政黨補助計畫作業要點》規定，可補助的計畫類別共有5項，分別為：過去該基金會在審核政黨申請時都會盡量從寬解釋，但也曾在立法院引起爭議，像是國民黨立委王鴻薇與徐巧芯就曾於2024年指控，民進黨申請近千萬元補助，名目包括「國務青旗艦營」等與國會外交毫無關聯的活動，更抨擊台灣民主基金會儼然是「民進黨的小金庫」。不過，民進黨隨後反擊指出，國民黨歷年也都向民主基金會申請滿額的上千萬補助，內容包括「英文資訊發布與英文網頁建置」、「英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新」等行政費用，才是讓人笑掉大牙。