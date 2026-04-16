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▲豪記唱片歌手沈建豪（左起）、陳思安、林姍參與白沙屯媽祖進香朝聖之旅。（圖／豪記唱片提供）

神曲原唱巧遇驚喜 幸運鑽轎腳感念使命

陳思安祈福「+1」妙招 以信仰撫平心靈創傷

沈建豪、吳美琳當志工 親手發便當傳遞溫情

一年一度的白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香盛事已開始，歌曲〈粉紅超跑〉原唱林姍現身隨香，在雲林西螺時驚喜遇上在地幼兒園全體小朋友齊聲合唱該曲，隨後媽祖鑾駕更奇蹟般地在該校停轎休息，讓林姍驚呼：「我們真的太幸運，能離媽祖這麼近。」林姍分享和媽祖的神奇相遇：「走到這家幼兒園聽到小小朋友唱著〈粉紅超跑〉，好想跑進去一起唱，這時候白沙屯媽祖神轎經過，竟然決定在這裡休息。」身為媽祖聖歌代言人，林姍表示演唱這些歌曲對她而言是一種使命，此次她和陳思安與豪記唱片同門歌手、親友等共8人參與，也有幸參與「鑽轎腳」，讓媽祖洗滌身心。她表示，每走一步心裡就多一分平靜，這一切都是最好的安排。「粉紅超跑」是近年信徒對白沙屯媽祖的暱稱，因神轎轎頂覆蓋粉紅色防水帆布，而且行進路線不固定，速度飛快，行動敏捷，像是一台人工超級跑車一樣，「勇」字是白沙屯媽祖進香的代表字。林姍在2023年推出專為白沙屯媽祖遶境量身打造的歌曲〈粉紅超跑〉，收錄於《卡水的夢》專輯中，因輕快曲風，歌詞也提到粉紅超跑的勇猛之處，成為白沙屯媽祖最具代表性的夯曲之一。近期推出新專輯《雷陣雨》的「小江蕙」陳思安，這兩年家中歷經雙親離世等考驗，這次她首度參與進香。她表示，在西螺魚寮鎮南宮見到鑾駕時，全身起雞皮疙瘩，所有的創傷彷彿瞬間被撫慰。有趣的是，她在鑽轎腳時聽到旁邊婦人正流利地向媽祖祈求家內平安、學業進步，陳思安怕隊伍離開來不及講，趕緊雙手合十對著粉紅超跑喊話：「媽祖娘娘，剛才她說的我都+1！」超級可愛。其他豪記同門歌手沈建豪也加入雲林白沙屯志工協進會。他每天凌晨起床準備物資，在路邊發便當給香燈腳，他表示：「看著信徒的微笑，這份深刻的感動比站在舞台上唱歌還要激動。」首度參與的吳美琳，在沈建豪邀請下加入志工行列，帶著小點心與眾人結緣。她笑說原本是要發送禮品，結果反而收到許多香燈腳回贈的結緣物，在進香活動中，感受到台灣人最強大的人情味。