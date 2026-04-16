一年一度的白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香盛事已開始，歌曲〈粉紅超跑〉原唱林姍現身隨香，在雲林西螺時驚喜遇上在地幼兒園全體小朋友齊聲合唱該曲，隨後媽祖鑾駕更奇蹟般地在該校停轎休息，讓林姍驚呼：「我們真的太幸運，能離媽祖這麼近。」
「粉紅超跑」是近年信徒對白沙屯媽祖的暱稱，因神轎轎頂覆蓋粉紅色防水帆布，而且行進路線不固定，速度飛快，行動敏捷，像是一台人工超級跑車一樣，「勇」字是白沙屯媽祖進香的代表字。
林姍在2023年推出專為白沙屯媽祖遶境量身打造的歌曲〈粉紅超跑〉，收錄於《卡水的夢》專輯中，因輕快曲風，歌詞也提到粉紅超跑的勇猛之處，成為白沙屯媽祖最具代表性的夯曲之一。
有趣的是，她在鑽轎腳時聽到旁邊婦人正流利地向媽祖祈求家內平安、學業進步，陳思安怕隊伍離開來不及講，趕緊雙手合十對著粉紅超跑喊話：「媽祖娘娘，剛才她說的我都+1！」超級可愛。
首度參與的吳美琳，在沈建豪邀請下加入志工行列，帶著小點心與眾人結緣。她笑說原本是要發送禮品，結果反而收到許多香燈腳回贈的結緣物，在進香活動中，感受到台灣人最強大的人情味。
看粉紅超跑走到哪：白沙屯拱天宮
〈粉紅超跑〉詞曲:石國人
進喔~ 進喔~ 踏出信心的腳步
進喔~ 進喔~ 你我有緣再相逢
粉紅色跑車 面對逆風 心中抱著一字勇
三進又三退 隨緣惜福 教咱做人要讓步
今日祈福 白沙屯媽祖 心堅定的理想
衝~ 衝~ 向前衝 追幸福的願望
衝~ 衝~ 向前衝 追幸福的力量
人生路上破風浪 火煉金石心堅強
帶走世間所有的悲傷 迎向白沙屯媽祖
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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神曲原唱巧遇驚喜 幸運鑽轎腳感念使命林姍分享和媽祖的神奇相遇：「走到這家幼兒園聽到小小朋友唱著〈粉紅超跑〉，好想跑進去一起唱，這時候白沙屯媽祖神轎經過，竟然決定在這裡休息。」身為媽祖聖歌代言人，林姍表示演唱這些歌曲對她而言是一種使命，此次她和陳思安與豪記唱片同門歌手、親友等共8人參與，也有幸參與「鑽轎腳」，讓媽祖洗滌身心。她表示，每走一步心裡就多一分平靜，這一切都是最好的安排。
「粉紅超跑」是近年信徒對白沙屯媽祖的暱稱，因神轎轎頂覆蓋粉紅色防水帆布，而且行進路線不固定，速度飛快，行動敏捷，像是一台人工超級跑車一樣，「勇」字是白沙屯媽祖進香的代表字。
林姍在2023年推出專為白沙屯媽祖遶境量身打造的歌曲〈粉紅超跑〉，收錄於《卡水的夢》專輯中，因輕快曲風，歌詞也提到粉紅超跑的勇猛之處，成為白沙屯媽祖最具代表性的夯曲之一。
陳思安祈福「+1」妙招 以信仰撫平心靈創傷近期推出新專輯《雷陣雨》的「小江蕙」陳思安，這兩年家中歷經雙親離世等考驗，這次她首度參與進香。她表示，在西螺魚寮鎮南宮見到鑾駕時，全身起雞皮疙瘩，所有的創傷彷彿瞬間被撫慰。
有趣的是，她在鑽轎腳時聽到旁邊婦人正流利地向媽祖祈求家內平安、學業進步，陳思安怕隊伍離開來不及講，趕緊雙手合十對著粉紅超跑喊話：「媽祖娘娘，剛才她說的我都+1！」超級可愛。
沈建豪、吳美琳當志工 親手發便當傳遞溫情其他豪記同門歌手沈建豪也加入雲林白沙屯志工協進會。他每天凌晨起床準備物資，在路邊發便當給香燈腳，他表示：「看著信徒的微笑，這份深刻的感動比站在舞台上唱歌還要激動。」
首度參與的吳美琳，在沈建豪邀請下加入志工行列，帶著小點心與眾人結緣。她笑說原本是要發送禮品，結果反而收到許多香燈腳回贈的結緣物，在進香活動中，感受到台灣人最強大的人情味。
看粉紅超跑走到哪：白沙屯拱天宮
〈粉紅超跑〉詞曲:石國人
進喔~ 進喔~ 踏出信心的腳步
進喔~ 進喔~ 你我有緣再相逢
粉紅色跑車 面對逆風 心中抱著一字勇
三進又三退 隨緣惜福 教咱做人要讓步
今日祈福 白沙屯媽祖 心堅定的理想
衝~ 衝~ 向前衝 追幸福的願望
衝~ 衝~ 向前衝 追幸福的力量
人生路上破風浪 火煉金石心堅強
帶走世間所有的悲傷 迎向白沙屯媽祖
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。