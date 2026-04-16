前總統蔡英文過去設定「2025非核家園」目標，2025年發電占比要達到「燃氣50%、燃煤30%、綠電20%」，但迄今為止，綠電發電僅約15.4%，距離20%還有一段距離。當被立委追問是否要改變標準，經濟部長龔明鑫首次表態，認為綠電發電占比20%，因為「分母」變化太大，很明確難掌握，鬆口可能會改為裝置容量，並會盡量、務實去達標。
當媒體詢問龔明鑫是否要改變發電占比目標、如何改變，未得到回應；能源署代理署長吳志偉也避而不談，僅說一切以部長說法為主，並且說都還在檢討中，還沒有決定。
蔡英文任內提出2025非核家園，目標在2025年在核能歸零之後，還必須要透過「增氣、減煤、展綠」，達到2025年發電占比要達到「燃氣50%、燃煤30%、綠電20%」，但實際上卻因為種種原因跳票，其中又以綠電距離20%目標最遠。
而在賴清德政府上任後，再提出自己的能源目標，想要在2030年達到「燃氣50%、綠電30%、燃煤20%」，要讓綠電在2030年達到30%，但是以現有進度來說仍相當困難。
民眾黨立委洪毓祥質詢說，政府再生能源目標持續跳票，對於政府可以達到20%就沒有信心，更遑論30%，認為這就是一個無限輪迴。
龔明鑫首度鬆口，對於是否要繼續採取比率做為目標，認為應該要檢討，因為分子（發電量）、分母（用電量）持續在變化，現在目標都是朝向再生能源裝置容量是多少就盡力去達到。
民進黨立委賴瑞隆也說，台灣綠電進度是否能趕上企業Re100需求，是否已經落後，因為原本是2025年20%、2030年30%，又延宕到今年10月達到20%，看起來不會達成，那是否應該要改變說法？
民進黨立委邱志偉也提到相同問題，原本的2025年的20%、2030年的30%是否會改變，並認為可接受30%可以延後達到，希望經濟部、國發會整理說法。
龔明鑫說，都有跟Re100企業做滾動式檢討，洽詢對方狀況，並重申經濟部會盡力完成綠電目標，但用比率變動太大，因此希望改用裝置容量，就是綠電總量。
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蔡英文任內提出2025非核家園，目標在2025年在核能歸零之後，還必須要透過「增氣、減煤、展綠」，達到2025年發電占比要達到「燃氣50%、燃煤30%、綠電20%」，但實際上卻因為種種原因跳票，其中又以綠電距離20%目標最遠。
而在賴清德政府上任後，再提出自己的能源目標，想要在2030年達到「燃氣50%、綠電30%、燃煤20%」，要讓綠電在2030年達到30%，但是以現有進度來說仍相當困難。
民眾黨立委洪毓祥質詢說，政府再生能源目標持續跳票，對於政府可以達到20%就沒有信心，更遑論30%，認為這就是一個無限輪迴。
龔明鑫首度鬆口，對於是否要繼續採取比率做為目標，認為應該要檢討，因為分子（發電量）、分母（用電量）持續在變化，現在目標都是朝向再生能源裝置容量是多少就盡力去達到。
民進黨立委賴瑞隆也說，台灣綠電進度是否能趕上企業Re100需求，是否已經落後，因為原本是2025年20%、2030年30%，又延宕到今年10月達到20%，看起來不會達成，那是否應該要改變說法？
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龔明鑫說，都有跟Re100企業做滾動式檢討，洽詢對方狀況，並重申經濟部會盡力完成綠電目標，但用比率變動太大，因此希望改用裝置容量，就是綠電總量。
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