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▲向華強（如圖）說自己和向太分房睡10多年了。（圖／微博＠冬季影約）

▲向華強和向太婚後生下向佐（左）、向佑（右）兩個兒子。（圖／微博@常松禾）

香港影視大亨向華強近日拍影片自爆，早在10多年前開始，就和老婆「向太」陳嵐分房睡了。向華強說這不代表他們有婚變危機，而是分房睡的話，睡眠品質更有保障。兩人結婚長達45年，向華強認為其實他們生活、工作都綁在一起，相處時間很長，只有睡覺時分開，完全不會影響感情，反而更有利婚姻健康。向華強和向太近年熱愛拍短影音跟粉絲互動，近日向華強就在影片中坦言，早和向太分房睡，他說自己越老越注重睡眠，希望11點前就上床睡覺，但向太沒有這種養生觀念，比較喜歡熬夜，凌晨1、2點才會想睡，他們為了彼此的作息不被干擾，這才決定分開睡。向華強也笑說分開睡的好處可多了，首先，如果夫妻不小心吵架、有口角，分房睡就能各自冷靜，避免衝突。其次是每個人的生活、衛生習慣都不同，睡在同一個房間難免會嫌棄對方弄亂東西或是太吵，但如果分開的話，就可以眼不見為淨，夫妻都能保有各自的小天地，豈不更自在。向華強還加碼分享他和向太的相處模式，表示兩人幾乎天天都待在一起，應酬、工作向太都陪著他，所以他們相處時間其實很長，只有睡覺時分開而已，完全不會影響感情。不過他也認為年輕夫妻應該要睡在一起，如果剛結婚就分房，反而是不正常的，建議每對夫妻都要找到舒服的相處方式，婚姻才能像他們一樣長久。其實向太是向華強的第二任妻子，向華強前妻為女星丁珮，兩人當初結婚沒多久就開始分居，在分居期間向華強才認識向太，丁珮知情後也沒多糾纏，直接簽字離婚，放他自由。向華強就在1980年和向太正式完婚，婚後育有向佐、向佑2個兒子，個性精明且強勢的向太自此成了向華強最好的事業夥伴，兩人是愛人也是朋友，根本不可能離婚。