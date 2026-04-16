國民黨主席鄭麗文一趟中國行，帶回中國10大惠台政策，其中開放上海市及福建省的自由行，14日一度讓觀光類股大漲，不過隔日卻不見漲勢，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「台灣不需要中國的讓利，最需要的是提振自己的自信心！」為題發文。
謝金河指出，國民黨立委李彥秀質詢行政院長卓榮泰，問中共惠台十項買不買單？只見卓院長冷回：要跟魚講九二共識？兩岸交流必須建立在善意，而不是敵對的基礎上，更重要的前提是台灣是一個主權獨立的國家，如果台灣不是主權獨立的國家，台灣不但沒有總統，也不會有立法委員，更不會有民主選舉，任何兩岸營造的利多都沒有用！
謝金河回憶，過去幾十年，台灣看到中國經常自我矮化，台灣都要求中國讓利，才會有許多惠台的政策，現在情勢已經改變，台灣的經濟發展正在勢頭上。今天國際貨幣基金會上調今年台灣經濟成長率到5.2%，遠超過新加坡的3.5%，韓國的1.9%，其實台灣的經濟成長率可能比主計總處估的7.71%還高。
謝金河認為，從90年代以來，中國的經濟成長率經常出現兩位數成長，台灣則陷入停滯。在一般民眾的心目中，中國經濟發展迅猛，各項公共建設令人驚嘆。但現在的惰勢已經轉變，台灣的經濟成長率超過中國已經是事實。
今年台灣的出口大增，一月到801.8億美元，年增61.8%，遠超過中國的2.5%，首季1957.4億美元，也大增51%，今年很有機會挑戰8000億美元，台灣很可能追過香港、日本成為世界第五大出口國，這個紀錄不容易！
謝金河表示，台灣目前也是世界第七大股市市值及外匯存底的國家，今年股市持續上漲，漲到很多人懷疑人生。但很多人還在說台灣「民不聊生」，不知道他們生活在哪個世界？前些天，檢警還在追查對岸來台偷技術、獵人頭，其實台灣去年出口到中國有68.1%是半導體為主的電子零組件，是中國依賴台灣，而不是台灣依靠中國。
謝金河認為，台灣經歷了悲情城市的時代，李登輝總統和司馬遼太郎對談也說生為台灣人的悲哀！這個時候，台灣最需要的是提振自己的自信心，台灣勇敢走向世界，而不是把自己鎖進中國！
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謝金河回憶，過去幾十年，台灣看到中國經常自我矮化，台灣都要求中國讓利，才會有許多惠台的政策，現在情勢已經改變，台灣的經濟發展正在勢頭上。今天國際貨幣基金會上調今年台灣經濟成長率到5.2%，遠超過新加坡的3.5%，韓國的1.9%，其實台灣的經濟成長率可能比主計總處估的7.71%還高。
謝金河認為，從90年代以來，中國的經濟成長率經常出現兩位數成長，台灣則陷入停滯。在一般民眾的心目中，中國經濟發展迅猛，各項公共建設令人驚嘆。但現在的惰勢已經轉變，台灣的經濟成長率超過中國已經是事實。
今年台灣的出口大增，一月到801.8億美元，年增61.8%，遠超過中國的2.5%，首季1957.4億美元，也大增51%，今年很有機會挑戰8000億美元，台灣很可能追過香港、日本成為世界第五大出口國，這個紀錄不容易！
謝金河表示，台灣目前也是世界第七大股市市值及外匯存底的國家，今年股市持續上漲，漲到很多人懷疑人生。但很多人還在說台灣「民不聊生」，不知道他們生活在哪個世界？前些天，檢警還在追查對岸來台偷技術、獵人頭，其實台灣去年出口到中國有68.1%是半導體為主的電子零組件，是中國依賴台灣，而不是台灣依靠中國。
謝金河認為，台灣經歷了悲情城市的時代，李登輝總統和司馬遼太郎對談也說生為台灣人的悲哀！這個時候，台灣最需要的是提振自己的自信心，台灣勇敢走向世界，而不是把自己鎖進中國！