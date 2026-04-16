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▲洛杉磯快艇主場著名的「球迷牆」在柯瑞（Stephen Curry）罰球時，祭出前搭檔湯普森（Klay Thompson）的照片進行心理戰。（圖／X ＠nbamemes）

NBA西區附加賽生死戰今（16）日開戰，金州勇士作客洛杉磯快艇主場，勇士核心柯瑞（Stephen Curry）在上半場不僅面臨傷勢侵襲，甚至還得對抗快艇球迷瘋狂的「心理戰」。快艇著名的「球迷牆」在柯瑞（Stephen Curry）站上罰球線時，竟然集體曬出前勇士老戰友湯普森（Klay Thompson）的照片，並配文「想我了嗎？」，試圖干擾柯瑞的專注度。首節末段，場邊傳來令勇士球迷心碎的畫面，柯瑞疑似因腿傷感到不適，逕自走回更衣室進行檢查。所職隨後他便回到替補席，並在場邊接受採訪時向擔心的粉絲喊話：「別擔心我，我沒事！」儘管柯瑞展現強大的意志力堅持比賽，但傷勢對他的投籃表現顯然造成了影響。整個上半場他出戰16分12秒，在對方嚴防與身體不適的雙重夾擊下，9投僅2中（包含三分球5投2中），外加罰球2投2中，進帳8分，並發生1次失誤，正負值為-6。除了身體上的對抗，快艇主場球迷也沒打算放過柯瑞。當柯瑞在本場生死戰首度站上罰球線時，籃框後方的球迷牆突然亮出大面積的湯普森（Klay Thompson）照片，搭配戲謔的問候語。面對昔日「浪花兄弟」搭檔的照片，柯瑞雖然保持冷靜順利罰進，但勇士半場結束仍以53：61落後給快艇。目前勇士半場暫時落後8分，除了柯瑞（Stephen Curry）需要克服傷勢找回準心外，其餘球員也必須挺身而出。若無法在下半場反制快艇的轉換進攻，勇士的2025-26賽季恐將在今日畫下句點。