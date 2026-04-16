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在零工經濟與數位轉型浪潮下，年輕世代對於職涯的定義已從「穩定薪水」轉向「創業平台」。永達保經今（16）日公布2025年度人才培育成績單，憑藉獨特的「三本創業」模式與極具競爭力的分級獎勵制度，成功建立高收入金字塔，不僅締造超過15.5億元的收入總額，更以「每4位業務代表就有1位年收百萬」的高密度，成為保險菁英轉型與創業的首選平台。根據永達保經最新統計，2025年共有536位菁英成員年收入突破百萬大關，甚至有18位成員年收入破千萬。永達保經總經理特助吳柏瑨表示，人才密度決定了企業的高度。永達不只是在找業務員，而是在培育「保險企業家」。面對年輕世代與跨業轉職者的需求，永達深入洞悉各年齡層的求職痛點，推出「3本創業」模式。所謂「三本創業」模式，包括本錢、本事及本人，其中「本錢」由永達平台提供豐富的行政資源與強大的後援系統；「本事」則透過系統化的雲端課程、實務對練與企業家思維訓練，傳承專業技能；「本人」即業務夥伴僅需投入時間與熱情，即可在安全的跑道上開啟人生第二曲線。為了鼓勵新人加速啟動效能，永達透過接續名單與平台制，讓新人不再孤軍奮戰。更啟動「薪火相傳」獎勵計畫，只要符合業績目標，新人與推介人最高可分別獲得獎金67500元，預計發放獎金累計189.5萬元，真正實踐「利他共好」的企業文化。除了基層培育，永達針對具備組織發展潛力的管理人才，更祭出重金獎勵。自2020年啟動業務制度優化以來，透過高額報酬與多重激勵，吸引各路高手加入。其中晉級獎勵增員與組織晉級獎勵金，每增員一位符合獎勵標準者，即發放現金新台幣2.4萬元。而針對業務籌備協理以上職級所設計之獎勵，累計最高可達310萬元，至今已有40位業務主管成功領取組織獎勵，累計發放金額高達1120萬元。不僅如此，十萬獵英計畫凡成功推薦4位優秀人才，於獎勵發放時為業務籌備協理以上職級且符合辦法，即可獲得10萬元獎金，也就是說，永達不只是銷售保單的平台，更是讓業務菁英實現組織擴張、共享分潤的夢想舞台。永達也強調，將持續優化獎勵制度與雲端育才機制，協助更多有志轉型為企業主的優秀人才，在保險專業領域建立長青基業，攜手邁向高收入、高專業、高成就的保險企業家目標。