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判決恐讓社工專業陷入不可承受之重 協會：專業責任不應被無限擴張

男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今（16）日一審判決，依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪。可上訴。中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長吳玉琴說，對於整個社工界而言是非常沉重的壓力，這部分的究責「社工界應該都沒法接受」，同時擔憂接下來會有一波人力流動。保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐剴剴案致死，而兒盟前社工陳尚潔遭判2年徒刑。吳玉琴今接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時提到，這對於社工界而言是非常沉重的壓力，過去社工所扮演的角色較多是在做資源、身心評估，還有資源連結，是協助者、協力者。吳玉琴表示，對於被認定為「保證人」的地位，社工界擔憂未來在執行業務時，是否會產生防禦性行為，也擔心接下來破壞對於弱勢者的照顧。她認為，這次被究責，「社工界應該都沒辦法接受」。吳玉琴認為，擔心的是接下來會有一波的人力流動。吳玉琴說，從事社工專業、助人的專業，使命就是希望讓家庭跟個人都得到好的協助；生命的流失當然是非常不捨，回到事實的本質，這是保母所做的，她虐待孩子死亡，那也做了很多說謊的工作，去掩飾所做的行為。社工在過程中是被蒙蔽了。吳玉琴認為，我們確實沒辦法做到洞察未來，而這部分確實社工要好好自我反思，學習更謹慎的面對、更有敏感度的去了解，因為社工在過程中，會較為採信夥伴，也就是服務系統中一起工作的不同單位，大家是結合不同系統成就一件事，確實要檢視這部分的細節。台灣社會工作專業人員協會發布聲明表示，當制度賦予社會工作者守護生命的高度責任時，必須對等提供足夠的資源、權限與系統支持，其專業責任應在其能力與可控範圍內被明確界定，而不應被無限擴張。而本案使台灣首次面臨社會工作者在法律上「保證人地位」與相應責任的深度討論，完全由第一線工作者承擔刑事責任，不僅使專業陷入不可承受之重，也遺漏了真正需要修補的體系漏洞。協會認為，當系統能夠察覺社會工作者在面對高風險個案時的壓力與替代性創傷，並建立有效的監督與預警機制，才能避免憾事再次發生。也呼籲各組織反思，是否提供了足夠的安全感與心理支持，讓社會工作者在面對複雜判斷時能勇於求助、及時發聲，而非孤立承擔。