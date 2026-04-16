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為強化地方政府臨災或戰時應變作為，國防部今（16）日於行政院會報告「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」整備規劃、演練重點及特色，驗證地方政府如何整合公、私部門應變量能，達到保護民眾、維持政府與社會民生核心功能持續運作及必要時支援軍事行動，並公布演習時間，4月起由彰化縣等11地方政府演練，另外8月配合國防部漢光42號演習實兵操演期間，選定新北市與宜蘭縣、高雄市與屏東縣等4個縣市辦理「跨行政區協同」 演練。國防部表示，2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習區分「兵棋推演」與「綜合實作」兩階段，第1日「兵棋推演」以「有想定、無劇本」方式實施，第2日「綜合實作」將兵棋推演結果納入演練，依循「聞令而動、從零開始、持續訓練」要求，採實人、實物、實地、實景、實作方式辦理，演練重點置於預防性疏散撤離、醫療後撤、戰時交通運行管制等軍民整合主軸及戰略溝通相關課題。國防部指出，演習預於4月至8月間由彰化縣等11個地方政府實施「連續2天」演練，第1場次將於4月22、23日由彰化縣府辦理，5至7月依序由苗栗縣、新竹縣、嘉義縣、桃園市、雲林縣及南投縣等6個縣市執行，另外8月配合國防部漢光42號演習實兵操演期間，選定新北市與宜蘭縣、高雄市與屏東縣等4個縣市辦理「跨行政區協同」 演練。國防部表示，演習目的在於發掘問題，而非完美演出，演練不是一次性，而是要制度化與常態性，各部會及地方政府通力合作，透過持續演練，使防衛能力扎根社會，提升中央與地方防衛韌性協作能力，共同建構堅韌的國家防衛體系。