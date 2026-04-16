我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡漢龑（如圖）被問及「怎麼不想再找第5個老婆？」他幽默回：「怎麼知道沒有？」（圖／翻攝自彤姐解男題IG）

胡漢龑1天行房12次！動念娶第5個老婆

▲胡漢龑（如圖）4個太太都住在一起，表示作為男人就是要負責。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

「竹北吊車大王」胡漢龑啟德機械起重工程董事長，年收高達約30億台幣，擁有4位妻子、14名子女，日前他被問及「怎麼不想再找第5個老婆？」胡漢龑直接回：「你怎麼知道沒有？」更透露自己即使年過64歲，床上功力仍然活跳跳，直呼「人家說女人不一樣，可以1天做3次，但是我1個人一樣可以做到」，換算下來，胡漢龑一天最多行房12次，戰力驚人。胡漢龑日前接受網紅頻道「彤姐解男題」訪問，被問到怎麼不再找第5任妻子？他打趣回應：「你怎麼知道沒有？」表示無論婚姻名分如何，男人最重要的就是「負責」2字，對大老婆如此，對後面陸續進門的妻子也一樣，在物質與生活上給予保障，致使維持四房和諧。胡漢龑強調，體力與精力分配得宜很重要，平時狀態良好，即使年過64歲，床上功力仍然充沛，他霸氣喊：「人家說女人不一樣，可以1天做3次，但是我1個人一樣可以做到」，至於被追問是否有過「多人運動」經歷？胡漢龑則說「沒有機會」，展現大方又風趣一面。胡漢龑名下有著登錄興櫃市場的啟德重機械工程，啟德是亞洲前三大吊車公司，年收入破30億，裡頭每一台都是破千萬甚至好幾億的價格，他還斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，推估其身價至少破百億，足見胡漢龑有實力又有才智的魅力，十分迷人。