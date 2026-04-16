短影音讓人越滑越停不下來，現在YouTube終於推出更直接的限制功能，Google支援網站有提到，手機版YouTube App的「Shorts動態限制」已新增「0分鐘」選項，用戶只要在時間管理設定中開啟，就能讓Shorts分頁在達到上限後停止顯示，首頁也會同步減少Shorts內容。這項功能先前已用於青少年監護帳號，如今也開始逐步擴大到一般用戶。
打開YouTube原本只是想看一支影片，最後卻常被Shorts一路帶走，越滑越久。YouTube目前已在官方說明頁面列出，使用者可在「Shorts動態限制」中設定每日觀看上限，而且選項已包含「0分鐘」。
達到上限後Shorts分頁、首頁內容都會消失
根據外媒實測，當用戶設定Shorts限制並達到上限後，App會跳出「已達觀看上限」提示，Shorts分頁將不再顯示可滑動的短影音內容，首頁中的Shorts推薦也會一併被移除。換句話說，若將限制直接設為0分鐘，實際效果就接近在手機App內「關閉Shorts」，對想降低短影音干擾的人來說相當實用。
原先給家長用，現逐步開放
這項「0分鐘」設定並不是突然出現。YouTube今年稍早先宣布，針對受監護的青少年帳號，家長可將Shorts每日觀看上限設為0分鐘；YouTube官方當時也預告，未來會把這項能力擴及更多帳號。如今最新Help頁面已明確寫出，一般用戶在YouTube App中設定Shorts限制時，也可選擇0分鐘。
怎麼設定？目前僅限手機版YouTube App
根據YouTube官方說明，用戶只要登入YouTube App後，進入「你」分頁，再點選「設定」>「時間管理」>「Shorts動態限制」，就能選擇每日上限時間，其中包含0分鐘選項。現階段這項功能適用於手機版YouTube App。《NOWNEWS》記者實際查看發現台灣該功能也已經上線了，如果想要戒掉短影音，就能進到App內進行設定。
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達到上限後Shorts分頁、首頁內容都會消失
根據外媒實測，當用戶設定Shorts限制並達到上限後，App會跳出「已達觀看上限」提示，Shorts分頁將不再顯示可滑動的短影音內容，首頁中的Shorts推薦也會一併被移除。換句話說，若將限制直接設為0分鐘，實際效果就接近在手機App內「關閉Shorts」，對想降低短影音干擾的人來說相當實用。
原先給家長用，現逐步開放
這項「0分鐘」設定並不是突然出現。YouTube今年稍早先宣布，針對受監護的青少年帳號，家長可將Shorts每日觀看上限設為0分鐘；YouTube官方當時也預告，未來會把這項能力擴及更多帳號。如今最新Help頁面已明確寫出，一般用戶在YouTube App中設定Shorts限制時，也可選擇0分鐘。
怎麼設定？目前僅限手機版YouTube App
根據YouTube官方說明，用戶只要登入YouTube App後，進入「你」分頁，再點選「設定」>「時間管理」>「Shorts動態限制」，就能選擇每日上限時間，其中包含0分鐘選項。現階段這項功能適用於手機版YouTube App。《NOWNEWS》記者實際查看發現台灣該功能也已經上線了，如果想要戒掉短影音，就能進到App內進行設定。