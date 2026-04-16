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面對中東衝突牽動的能源壓力，馬來西亞4月15日起啟動疫情後最大規模公務員居家辦公措施，超過20萬名符合資格的聯邦公務員開始每週在家上班3天。這項政策一方面要省油、穩定供應，也想替都會區交通降壓，但從首日情況來看，吉隆坡與巴生谷主要道路尖峰時段仍是熟悉的壅塞節奏，政策效果恐怕還得再觀察幾天，才看得出真正變化。總理安華（Anwar Ibrahim）早在4月1日便宣布這項安排，要求聯邦政府部門、機構、法定機構與政府關聯企業從4月15日起分階段推動居家辦公。在西亞局勢升高、全球能源市場持續波動之際，先把公部門的燃油消耗降下來，避免國內供應緊張與補貼負擔繼續擴大。政策正式上路首日，安華在內閣會議上再度要求政府首席秘書加強監督，包括查核居家上班人員是否確實在線、是否照常履行職務，確保彈性安排不影響整體行政效率。這項措施並非全體公務員都能適用。根據馬來西亞公共服務局4月2日發布的通令，符合資格者必須在吉隆坡、布城、雪蘭莪或各州首府任職，且住家到辦公地點的單程通勤距離須超過8公里，實際執行由各部門主管依業務需要決定。必須現場運作的單位不在此列，但安全與國防、醫療及教育領域中屬行政管理性質的職務，仍可由主管視情況批准。居家辦公日期原則上安排在每週中段，以免影響前後段的行政運作節奏。然而首日的交通狀況，並未帶來預期中的明顯改變。馬來西亞大道局向媒體表示，巴生谷多條主要幹道從上午7時起就開始出現車速放慢的情形，整體路況與一般上班日相比沒有顯著差異。新巴生谷大道、莎阿南大道、Elite大道、新街場大道、白蒲大道與多條連外快速道路，當天仍普遍出現車速偏慢或局部壅塞。這也讓外界看見，光靠一部分聯邦公務員減少進辦公室，恐怕還不足以立刻撼動長年累積的都市通勤結構。儘管交通改善未見立竿見影，節能面的效益仍有一定支撐。馬來西亞學者傑弗瑞．威廉斯受訪時指出，巴生谷通勤族平均每天上班往返約消耗2.2公升汽油，若更多公私部門陸續跟進，燃油消耗與補貼負擔確實可望出現較明顯的節省效果。部分受訪上班族也坦言，若平常須負擔汽油、過路費與停車費，居家辦公每月可省下數百令吉，對近期生活成本持續攀升的家庭來說相當有感。不過也有聲音提醒，在家辦公同樣會推高家庭電費，節省下來的交通支出未必能全數轉化為實際儲蓄。馬來西亞財政部15日公布，4月16日至22日期間，無補貼RON95下調至每公升4.02令吉（約新台幣29.3元），RON97降至5.10令吉（約新台幣37.2元），無補貼柴油下調75仙至5.97令吉（約新台幣5.5至43.6元）；補貼汽油BUDI95維持每公升1.99令吉（約新台幣14.5元），沙巴、砂拉越與納閩的補貼柴油則維持2.15令吉（約新台幣15.7元）。這是近幾週油價急漲後的一次回落，也讓政府在推動節能措施的同時，多了一定的政策空間。國家石油公司15日發聲明表示，全馬加油站燃油供應目前可穩定維持至6月底，較先前預估再延長約一個月。國家石油公司透過旗下貿易部門供應全國約50%的燃油需求，其餘由其他在馬石油公司分擔。官方同時呼籲民眾按需添油，避免搶購與囤油行為推高供應壓力。馬來西亞當前的應對策略已不只是單純呼籲民眾少開車，而是同時從公務體系運作調整、油價機制管理與供應鏈穩定三條線並進，試圖在多重壓力下守住基本盤。只是從首日交通反應來看，居家辦公能否真正替城市減壓，關鍵還在於州政府、政府關聯企業乃至私人企業會否陸續跟進。若後續缺乏更廣泛的配合，路況恐怕仍將維持原狀，民眾最先感受到的，也許仍是政策宣示多過日常生活的實質改變。