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馬來西亞全面清查非法電子廢棄物流入問題，邊境管制與保護機構訂下5月1日前完成首批150個貨櫃退運的目標，目前已有15個貨櫃自巴生港啟運，另有40個預計本週內送回原出口國。隨著跨部門執法行動擴大，當局也同步加快退運流程，避免電子垃圾長時間滯留港口。馬來西亞邊境管制與保護機構駐巴生港指揮官聶依扎尼14日表示，首批15個非法電子廢棄物貨櫃已在本週二運離，接下來還有約40個貨櫃將在同一週內安排退運。整體規劃是分批處理，在期限前完成首階段清運工作，確保港口運作不受影響。這波行動源自今年1月26日啟動的「綠盾行動」（Ops Green Shield），由多個政府單位聯手執行，強化對電子廢棄物的查驗與攔截。相關單位同時調整作業流程，讓確認違規後的貨櫃能更快安排送回原出口國，減少積壓情況。參與行動的單位包括警方、邊境管制與保護機構、關稅局、環境局、SIRIM、檢疫與檢驗服務局，以及巴生港務局。聶依扎尼指出，特別工作小組今年已展開21次行動，共檢查456個貨櫃，其中254個確認裝有電子廢棄物；若加上過去查扣案件，目前共有803個貨櫃需退回原出口國。涉及的出口來源涵蓋美國、巴西、新加坡、西班牙、土耳其、中國、泰國、加拿大、英國、日本與阿聯酋等地。近年東南亞多國陸續收緊廢棄物進口規範，馬來西亞也在今年2月將電子廢棄物列為全面禁止進口項目，搭配強化港口檢查與跨部門合作，持續壓制非法輸入問題。這波大規模退運行動不只是短期清理港口壓力，更是長期管控電子廢棄物流向的一環。隨著禁令上路與執法持續擴大，未來是否能有效阻斷非法輸入、降低環境與公共衛生風險，仍有待後續監管強度與國際合作機制的配合。