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中東局勢升溫推高國際油價，菲律賓政府緊急端出補貼與減稅組合拳，從柴油補助、現金發放到金融紓困全面上線，但仍難壓基層運輸業怒火，全國約8萬人發起罷運，凸顯能源危機已直接衝擊民生與交通運作。菲律賓政府近日在馬尼拉大都會區啟動燃油補貼措施，針對公共運輸司機提供每公升10披索（約新台幣5.6元）的柴油補助，盼減輕油價飆升帶來的營運壓力。依據規劃，符合資格的業者每週最多可補貼150公升柴油，換算每週可領1500披索（約新台幣840元），首波措施已於4月14日上路，涵蓋吉普尼與UV Express等主要大眾運輸工具。政府同步擴大援助範圍，社會福利與發展部也向三輪車司機發放5000披索（約新台幣2800元）現金補助，並開放先前未領取或未列入名單的駕駛現場申請。包括叫車司機、外送員與機車騎士也被納入後續發放對象，官方正試圖擴大覆蓋層面，穩住交通與物流體系。官方資料指出，此次燃油補貼總預算約15億披索（約新台幣84億元），已有52家加油站配合執行。社福部長張僑倫向國會表示，第一輪補助預計在4月30日前發放完成，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已要求相關單位確保所有運輸從業人員都能實際領到補貼。除了直接補助，菲國政府也同步調整能源稅制，小馬可仕宣布暫停液化石油氣與煤油的消費稅，以減輕家庭支出壓力。央行則推出金融紓困措施，允許受影響借款人申請最長6個月還款寬限期，農業貸款期限更可延長1年，並暫時調整不良貸款認定標準，試圖穩住金融體系。不過，多項措施仍未平息基層不滿。運輸團體「Manibela」如期於4月15日發起為期3天的全國罷運，估計約8萬人參與。該團體直指柴油價格已大幅攀升近200%，現行補貼難以彌補成本壓力，批評政府政策僅屬短期應對。團體進一步要求政府全面檢討燃油政策，包括降低油價、廢除《石油管制法》，並取消燃油產品相關稅負。領袖瓦爾布埃納質疑，政府僅針對液化石油氣與煤油減稅，卻未處理使用量更高的柴油稅負，無法真正解決運輸業困境。菲律賓政府從補貼、減稅到金融寬限多管齊下，短時間內確實為運輸與基層族群提供緩衝，但油價壓力未解、制度性問題仍在，抗議行動已成為基層不滿的出口。隨著中東局勢持續牽動能源供應，補助能撐多久、財政是否承受得住，將成為下一階段更棘手的考驗，政策若無法進一步調整，類似衝突恐怕還會再上演。