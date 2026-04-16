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國民黨主席鄭麗文結束中國行，昨首次召開中常會時，除了祝福總統賴清德出訪順利，也再度喊話，「麗文可以等你回來」，希望民進黨跟在野黨可以坐下來談。對此，總統府發言人郭雅慧今（16）日受訪時表示，鄭麗文回來後，是否能趕快審理國防特別條例，希望立法院當中，不分朝野共同為國家安全、國家利益盡速完成。對於鄭麗文邀約，郭雅慧受訪時表示，相信對國人來說，大家更期待的是，既然鄭黨主席已經到了中國進行交流，接下來回來之後，是不是可以趕快審國防特別條例。他強調，國人非常期待，希望國防特別條例完整版能夠盡速過關，希望立法院當中，不分朝野共同為國家安全、國家利益盡速完成。鄭麗文昨在中常會中表示，他願意再一次誠懇地希望民進黨執政當局、賴總統放下個人的成見跟得失，為了國家民族的未來，為了和平的大業，如果國、共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通。鄭麗文提到，由衷祝福賴總統這一次出訪一切順利圓滿，他可以等總統出訪回來，就算不願意談兩岸，為了國內憲政僵局，也片刻都不該再耽擱。他說，非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，也希望民進黨能夠看見、聽見，來自他的誠摯與十二萬分的誠意，讓台灣的民主，可繼續深化鞏固順利運作下去。