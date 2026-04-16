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民眾黨前中配立委李貞秀遭開除黨籍後喪失不分區立委資格，但她為捍衛自身人格清白，駁斥收錢並痛斥主席黃國昌主導逼退她，引發熱議，也被不少人質疑當初怎麼會找李貞秀當不分區立委。創黨主席柯文哲今（16）日打破沉默，表示不分區是採用海選，不過當時打算給外配、陸配各取一名，有資格的人去挑選，想說一般庶民也可以有，對於遴選制度可以檢討，當時2年條款又因他被抓去關一年、大罷免，沒有很好訓練，這是可以檢討的地方。民眾黨創黨主席柯文哲今和黨主席黃國昌一同參加白沙屯媽祖進香團拜活動，對於當初怎麼找李貞秀當不分區立委的，他說當時不分區立委是採用海選方式，有自己跟他人推薦，進來後分3組，先初步評估後再進到遴選小組排名。不過當時就有打算給外配、陸配各取一名，從有資格的人去挑選。柯文哲說，當時想法是這樣，其實第二批立委教授一大堆，當時也想說，那一般庶民也可以有，還是希望在立法院也不一定要高學歷、高社經地位，各個階層都給他代表性，所以當時海選過程，既然遴選制度出來可以檢討，但是如果要說做得不好的地方，當時2年條款因整個黨又遇到他被抓去關一年，又遇到大罷免，沒有很好的訓練，這是可檢討的地方，內部會再討論一遍。李貞秀近日發言備受矚目，但她的一身行頭也成為另類焦點。昨天她身穿要價17萬台幣的迪奧（Dior）外套，手腕則掛著愛馬仕（Hermès）GARDEN PARTY手提包，市價約10萬至20萬元之間，與國民黨立委徐巧芯曾拎過的愛馬仕包為同款，而包上掛著的小馬吊飾，價值也高達近3萬元，整體造型再度掀起話題。離開立法院後，李貞秀昨前往內湖錄節目，被目擊到親自駕駛保時捷（Porsche）車款，並脫掉迪奧外套，僅穿著Diane von Furstenberg（DVF）設計款連身裙，與稍早造型形成對比。