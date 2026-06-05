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民眾黨主席黃國昌近期推出新書《向光前行》，回顧2018年時代力量立委在凱道抗議《勞基法》修法事件，暗指昔日同黨立委在抗議過程中落跑，引得前時力立委洪慈庸的丈夫、新北市議員卓冠廷怒批，洪當時剛經歷流產，身體狀況不穩定，要他道歉並下架新書。對此，黃國昌今（5）日回嗆，政治不外乎人性，被刻意扭曲他很遺憾，他對過去一起努力的同志，都不會口出惡言，書中呈現都是客觀事實，對於卓冠廷發動政治攻擊，他只能說非常遺憾。黃國昌今在民眾黨團晨會後受訪，針對卓冠廷的指控，他說當初《勞基法》抗爭的時候，時代力量五席立委一開始都堅守立場，後來議場大門被民進黨攻破後，五位立委經過討論，大家一致決定共同前往總統府。所以那時是五個立委拉著布條，一直走到總統府前面停下來，然後開始勞基法抗爭活動，相關的媒體報導、影像其實都存在，這些客觀的事實，真的不難還原。黃國昌強調，他向來對過去一起努力的同志，都不會口出惡言，在書中呈現的全都是客觀事實，對於卓冠廷刻意地扭曲事實來發動政治攻擊，他非常遺憾。至於洪慈庸流產一事，昔日同黨議員林亮君說他知道，但也沒到台大醫院關心？黃國昌則駁斥，這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節，林講的完全都不是事實，更要新聞媒體去把過去報導翻出來看，真的一點都不難，那個時候時代力量全都有直播。那只不過直播帶不曉得怎麼樣被下架了。「我是待到最後的人」，黃國昌說，最後驅離的時候他待到最後，不願意上警備車，然後他關心說其他人去哪，有人說他們在台大醫院，所以他就到台大醫院要去看夥伴，結果台大醫院說委員早就離開，人通通不在這裡。