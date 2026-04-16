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泰國潑水節再度引爆觀光熱潮，官方初步估算，2026年4月11日至15日期間旅遊收入衝上303億5000萬泰銖（約新台幣280億元），年增6%，不只曼谷街頭人潮爆滿，各地活動同步升溫，也讓泰國觀光動能在國際旅遊復甦中持續擴大。泰國觀光局指出，今年潑水節期間整體旅遊收入亮眼，其中外國旅客約50萬人次，帶來約81億泰銖（約新台幣75億元）收入，年增2%；國內旅遊則更為強勁，總計596萬人次出遊，創造約222億泰銖（約新台幣205億元）產值，年增達8%。官方分析，節慶效應與連假疊加，是帶動旅遊爆發的關鍵。潑水節自2023年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產後，泰國政府持續強化其國際定位，將其納入「國家軟實力」核心戰略，目標打造為全球指標性節慶之一。今年更有來自英國、德國、中國與美國等42國駐泰使館參與宣傳，提升國際能見度。活動熱度集中在首都曼谷，其中席隆路潑水活動於4月12日至14日三天內就吸引65萬2974人次參與。官方統計，截至4月12日，曼谷及周邊6大活動地點累計湧入超過55萬8000人，其中暹羅廣場單一地點就吸引約18萬3500人次，成為最熱門場域。整個曼谷期間舉辦超過90場活動，幾乎全天候維持高人流。除了曼谷之外，地方觀光同樣受惠。南部宋卡府在節慶期間迎來大量跨境旅客，特別是馬來西亚游客明顯增加，4月10日至12日經邊境口岸入境人次突破3萬6000，帶動當地住宿與餐飲消費同步成長。泰國今年截至4月12日已累計接待國際旅客1036萬人次，創造約5060億泰銖（約新台幣4660億元）旅遊收入。隨著潑水節持續放大文化與經濟效益，觀光業正成為泰國穩定經濟的重要支柱之一，也讓「節慶經濟」成為政府長期布局的核心方向。