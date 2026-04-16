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▲《終極一班》的「雷婷」曾沛慈（如圖）回來了，她近期翻唱插曲〈孤單心事〉。（圖／華研音樂提供）

曾沛慈近期參加中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7）表現亮眼，以極具感染力的舞台魅力受到高度關注，節目中的優異表現獲得網友一致好評。不僅在選秀節目發光，掀起一波回憶殺，最近她也重新翻唱了電視劇《終極一班》經典插曲〈孤單心事〉，為粉絲的回憶再加碼。曾沛慈最近在《浪姐7》和女星蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、江語晨等人競爭，因唱歌表現被封為是「行走的CD」，在中國掀起一波討論潮。除了在《浪姐》舞台持續衝刺，曾沛慈近期也為華研音樂影像計劃《音樂產房》打頭陣，翻唱《終極一班》插曲〈孤單心事〉。曾沛慈表示，這首歌是她年輕時就非常喜歡的愛歌，甚至在出道前參加節目時就曾表演過，由於原唱藍又時已爲這首歌立下經典，要翻唱可說是有不小壓力：「原曲在大家心裡刻劃得太深了，我覺得最難的部分，是如何在致敬的同時，讓大家聽起來又有一點不一樣。」《終極一班》系列劇也是曾沛慈的代表作，這齣帶有奇幻元素的偶像劇，劇情圍繞在芭樂高中終極一班的學生，必須對抗黑暗勢力、保護校園。她在裡面飾演要角雷婷，包括《終極一班2》、《終極一班3》、《終極一班4》及《終極X宿舍》，皆以此短髮中性形象現身，和汪東城有對手戲。不同於原曲的搖滾痛快感，曾沛慈版本的〈孤單心事〉情緒更顯沉靜，如同一場漫長孤寂中的心碎獨白。談及心目中的經典，她也分享學生時期的偶像孫燕姿，尤其是〈天黑黑〉對她影響至深，「所謂金曲，就是不管過多久都沒有辦法抹滅的感動。」目前曾沛慈全新演繹的〈孤單心事〉已在各大平台上線。曾沛慈2007年因參加《超級星光大道》第到二季得第六名後出道，於影歌壇雙棲，《終極一班2》的片尾曲〈一個人想著一個人〉是她的音樂代表作之一。戲劇作品包括《終極三國》、《我們與惡的距離》，並以《我們與惡的距離》榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎。值得一提的是，由師兄林宥嘉為她量身創作的歌曲〈最後一次哭〉，MV最近入圍英國倫敦國際創意大賽（LICC）影像類決選名單。