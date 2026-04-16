曾沛慈近期參加中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7）表現亮眼，以極具感染力的舞台魅力受到高度關注，節目中的優異表現獲得網友一致好評。不僅在選秀節目發光，掀起一波回憶殺，最近她也重新翻唱了電視劇《終極一班》經典插曲〈孤單心事〉，為粉絲的回憶再加碼。
重現《終極一班》回憶殺 曾沛慈深情翻唱〈孤單心事〉
曾沛慈最近在《浪姐7》和女星蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、江語晨等人競爭，因唱歌表現被封為是「行走的CD」，在中國掀起一波討論潮。除了在《浪姐》舞台持續衝刺，曾沛慈近期也為華研音樂影像計劃《音樂產房》打頭陣，翻唱《終極一班》插曲〈孤單心事〉。
曾沛慈表示，這首歌是她年輕時就非常喜歡的愛歌，甚至在出道前參加節目時就曾表演過，由於原唱藍又時已爲這首歌立下經典，要翻唱可說是有不小壓力：「原曲在大家心裡刻劃得太深了，我覺得最難的部分，是如何在致敬的同時，讓大家聽起來又有一點不一樣。」
《終極一班》系列劇也是曾沛慈的代表作，這齣帶有奇幻元素的偶像劇，劇情圍繞在芭樂高中終極一班的學生，必須對抗黑暗勢力、保護校園。她在裡面飾演要角雷婷，包括《終極一班2》、《終極一班3》、《終極一班4》及《終極X宿舍》，皆以此短髮中性形象現身，和汪東城有對手戲。
沈浸式詮釋暗戀獨白 曾沛慈向偶像孫燕姿致敬
不同於原曲的搖滾痛快感，曾沛慈版本的〈孤單心事〉情緒更顯沉靜，如同一場漫長孤寂中的心碎獨白。談及心目中的經典，她也分享學生時期的偶像孫燕姿，尤其是〈天黑黑〉對她影響至深，「所謂金曲，就是不管過多久都沒有辦法抹滅的感動。」目前曾沛慈全新演繹的〈孤單心事〉已在各大平台上線。
曾沛慈2007年因參加《超級星光大道》第到二季得第六名後出道，於影歌壇雙棲，《終極一班2》的片尾曲〈一個人想著一個人〉是她的音樂代表作之一。戲劇作品包括《終極三國》、《我們與惡的距離》，並以《我們與惡的距離》榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎。值得一提的是，由師兄林宥嘉為她量身創作的歌曲〈最後一次哭〉，MV最近入圍英國倫敦國際創意大賽（LICC）影像類決選名單。
〈孤單心事 Single〉
作詞Lyricist：徐世珍 作曲Composer：子樸VENK 原唱Original Singer：藍又時
雨下在我窗前 玻璃也在流眼淚 街上的人都看起來 比我幸福一點
用寂寞來測驗 還是最想要你陪 曾一起走過的夏天
我常常會夢見 我猜不到你真正的感覺 思念寫成臉上的黑眼圈
有的時候我寧願 你對我壞一點 無法停止幻想我們的永遠
愛你是孤單的心事 不懂你微笑的意思 只能像一朵向日葵在夜裡默默的堅持
愛你是孤單的心事 多希望你對我誠實 一直愛著你
用我自己的方式 用寂寞來測驗 還是最想要你陪
曾一起走過的夏天 我常常會夢見 我猜不到你真正的感覺
思念寫成臉上的黑眼圈 有的時候我寧願 你對我壞一點
無法停止幻想我們的永遠 愛你是孤單的心事 不懂你微笑的意思
只能像一朵向日葵在夜裡默默的堅持 愛你是孤單的心事
多希望你對我誠實 一直愛著你 用我自己的方式 愛你是孤單的心事
多希望你對我誠實 一直愛著你 用我自己的方式
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曾沛慈最近在《浪姐7》和女星蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、江語晨等人競爭，因唱歌表現被封為是「行走的CD」，在中國掀起一波討論潮。除了在《浪姐》舞台持續衝刺，曾沛慈近期也為華研音樂影像計劃《音樂產房》打頭陣，翻唱《終極一班》插曲〈孤單心事〉。
曾沛慈表示，這首歌是她年輕時就非常喜歡的愛歌，甚至在出道前參加節目時就曾表演過，由於原唱藍又時已爲這首歌立下經典，要翻唱可說是有不小壓力：「原曲在大家心裡刻劃得太深了，我覺得最難的部分，是如何在致敬的同時，讓大家聽起來又有一點不一樣。」
《終極一班》系列劇也是曾沛慈的代表作，這齣帶有奇幻元素的偶像劇，劇情圍繞在芭樂高中終極一班的學生，必須對抗黑暗勢力、保護校園。她在裡面飾演要角雷婷，包括《終極一班2》、《終極一班3》、《終極一班4》及《終極X宿舍》，皆以此短髮中性形象現身，和汪東城有對手戲。
沈浸式詮釋暗戀獨白 曾沛慈向偶像孫燕姿致敬
不同於原曲的搖滾痛快感，曾沛慈版本的〈孤單心事〉情緒更顯沉靜，如同一場漫長孤寂中的心碎獨白。談及心目中的經典，她也分享學生時期的偶像孫燕姿，尤其是〈天黑黑〉對她影響至深，「所謂金曲，就是不管過多久都沒有辦法抹滅的感動。」目前曾沛慈全新演繹的〈孤單心事〉已在各大平台上線。
曾沛慈2007年因參加《超級星光大道》第到二季得第六名後出道，於影歌壇雙棲，《終極一班2》的片尾曲〈一個人想著一個人〉是她的音樂代表作之一。戲劇作品包括《終極三國》、《我們與惡的距離》，並以《我們與惡的距離》榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎。值得一提的是，由師兄林宥嘉為她量身創作的歌曲〈最後一次哭〉，MV最近入圍英國倫敦國際創意大賽（LICC）影像類決選名單。
〈孤單心事 Single〉
作詞Lyricist：徐世珍 作曲Composer：子樸VENK 原唱Original Singer：藍又時
雨下在我窗前 玻璃也在流眼淚 街上的人都看起來 比我幸福一點
用寂寞來測驗 還是最想要你陪 曾一起走過的夏天
我常常會夢見 我猜不到你真正的感覺 思念寫成臉上的黑眼圈
有的時候我寧願 你對我壞一點 無法停止幻想我們的永遠
愛你是孤單的心事 不懂你微笑的意思 只能像一朵向日葵在夜裡默默的堅持
愛你是孤單的心事 多希望你對我誠實 一直愛著你
用我自己的方式 用寂寞來測驗 還是最想要你陪
曾一起走過的夏天 我常常會夢見 我猜不到你真正的感覺
思念寫成臉上的黑眼圈 有的時候我寧願 你對我壞一點
無法停止幻想我們的永遠 愛你是孤單的心事 不懂你微笑的意思
只能像一朵向日葵在夜裡默默的堅持 愛你是孤單的心事
多希望你對我誠實 一直愛著你 用我自己的方式 愛你是孤單的心事
多希望你對我誠實 一直愛著你 用我自己的方式