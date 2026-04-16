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▲遠百信義A13 英國設計師時尚品牌Simone Rocha珍珠裝飾枕形手袋，推薦價41,200元。

▲遠百母親端午節禮品特輯推出聖保羅「杜拜巧克力Q餅」，嘗鮮價400元。（圖／遠百提供）

▲遠百以升級版滿額贈，APP金級會員指定部別消費滿額即可入手，讓採買過程更加從容優雅。（圖／遠百提供）

母親節不只是表達心意的節日，更是為生活添購質感好物的時刻。隨著消費者越來越重視生活儀式感，從精品包款、保養美妝到實用家電與居家用品，成為許多人犒賞媽媽、也寵愛自己的熱門選擇。遠東百貨「媽咪我愛你」母親節檔期將於4月16日（四）至5月11日（一）登場，集結百貨服飾、精品名品與生活家電等多元商品，打造兼具品味與實用的母親節購物提案；同時推出母親端午節禮品特輯，滿足送禮與團聚需求。母親節聚餐與甜點需求升溫，遠百打造一站式節慶體驗，推出母親端午節禮品專刊與多款話題甜點。P.f.甜點設計「摯愛」蛋糕以巧克力與果香詮釋心意，引爆全省搶購熱潮的聖保羅「杜拜巧克力Q餅」，萬人期待，限定推薦。另因應聚餐需求遠百竹北APP會員餐飲滿500元送100元（限量5,000張），台南大遠百指定餐廳滿1,500元送200元，邀請消費者在溫馨節日裡團聚陪伴家人，共享購物樂趣。遠百母親節百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬元送1,000元。板橋中山店獨家女男童裝部門加碼單筆滿1.5萬元加送300元。台中大遠百國際精品指定專櫃及8F MEISSEN 當日單櫃滿2萬元送1000元；國際精名品指定專櫃當日單櫃滿2萬元送2000元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元。活動期間HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷8,000元送200元、當日單筆刷30,000元送1,000元。HAPPY GO會員亦可參與「點點成金」活動，扣點即可兌換紅利券，200點兌換100元、500點兌換250元、1,000點兌換500元等多重回饋，點數越多優惠越多。12大銀行全館當日單筆刷滿6,600元分6期送200元。板橋大遠百遠東商銀獨家加碼 1、2F 國際精名品單筆分期刷8萬 送 1500 商品券；單筆分期刷20萬 送 4000 商品券。11大銀行數位3C(含APPLE)單筆刷滿1萬元分6期送500元，讓消費者在母親節檔期滿足送禮與添購生活好物的需求。此外，遠百推出來店禮及部別滿額贈，遠百APP金級會員於指定活動期間全館單筆滿1,500元即可兌換摺疊風琴購物袋組，服飾部門達指定門檻亦贈購物車等生活好禮，兼具實用與便利性。各分公司同步推出一日店長及公益文化活動，串聯多元亮點，為母親節增添溫馨氛圍與話題。遠百板橋中山迎來iROO全台獨家旗艦店嶄新登場，主打簡約俐落設計與都會風格，提供多元穿搭選擇。遠百桃園將愛延伸至毛孩，推出一系列毛孩媽咪生命教育講座及互動體驗，4月18日與Travel of Rice小米遊記合作巡迴生命教育講座，4月19日邀請沙西米老師拉近小朋友與鱷(魚)的距離，4月25日毛孩健康諮詢暨公益宣導義賣會，透過專業諮詢與公益義賣，落實動保關懷與健康照護，歡迎民眾帶著心愛毛寶貝一同共度溫馨時光。遠百竹北持續推廣客語文化，遠百竹北於4月26日舉辦第三屆客語朗讀比賽，邀請國小一到六年級的小朋友以客語朗讀展現母語之美、感受客家文化底蘊。新竹大遠百溫馨5月豐收之季，5月1日至5月3日與南投縣政府舉辦「品味南投 山城美味展」至今已合作第11年，現場集結特色優質農產品，從當季新鮮蔬果、特色加工食品，到手作伴手禮，讓您一次購足在地好物。台中大遠百迎接母親節檔期，台中大遠百持續以多元活動打造話題亮點，攜手6F北棟MASSE專櫃推出一日店長活動，將於4月18日登場。本次特別邀請高人氣代言人南珉貞親臨現場，以其亮眼形象與廣大粉絲基礎，為母親節檔期增添關注焦點，預期將吸引眾多粉絲與消費者到場參與。遠百嘉義舉辦「為愛健康篩」活動，4月25日於1F陽光廣場提供乳房攝影、子宮頸抹片檢查，宣導定期篩檢守護媽媽健康。高雄大遠百攜手高雄市動保處推動遠百心永續「浪愛變美‧健康升級－浪浪飼料認購公益計畫」，民眾只需至B1F異國食品館完成認購，即可將高品質的飼料送往最需要的角落；同時於4月18日舉辦「雄愛毛孩認養會」及「小小獸醫師寵物診療室」，小朋友換上白袍透過沉浸式體驗學習照顧毛孩，並可與現場待認養犬貓互動。遠百花蓮於5月9日則與花蓮市衛生所一起關心每位母親的健康狀態，特別攜手規劃免費健康檢查活動，邀請民眾帶上健保卡來到現場，用最實際的行動守護媽媽的健康。