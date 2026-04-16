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載著20多名乘客南下的長途巴士，竟在休息站入口上演荒唐一幕。馬來西亞一名36歲巴士司機被拍到讓21歲女友坐在自己腿上，女子還一度握住方向盤，整輛巴士仍在行進中，畫面曝光後引爆輿論。警方追查後證實兩人為交往約5個月的情侶，涉事女子則是另一家巴士公司的售票員；涉事司機已遭公司解雇，兩人也被警方扣查調查。這起事件發生在4月12日晚間約7時30分，地點位於南北大道南下方向望萬休息站入口附近。當時涉事巴士正從吉隆坡南湖鎮綜合交通總站（TBS）開往柔佛拉慶，車上仍載有超過20名乘客。根據警方初步調查，女子當時以「想學開巴士」為由，短暫坐到司機腿上並操作方向盤，危險行徑不只讓乘客暴露在風險中，也讓其他用路人跟著受威脅。警方後續指出，男司機已有約10年駕駛經驗，女子則在另一家巴士公司擔任售票員，兩人交往約5個月。女子向警方供稱，自己因為對駕駛巴士感到好奇與興奮，才會做出這樣的舉動。不過，案件因涉及公共交通工具與乘客安全，性質明顯不輕，警方目前正進一步偵辦，並預計申請延長扣留兩人。涉事業者Sri Maju Group事後發聲明，形容畫面「令人失望、震驚且完全無法接受」，強調司機行為嚴重違反標準作業程序與職業操守，因此已立即終止聘用，同時主動向警方報案。公司也向乘客與公眾致歉，並表示會加強車內監控與駕駛監督機制，較新的巴士已裝設影像系統，其餘車輛也正加快補裝。警方指出，公共運輸司機本就肩負更高程度的紀律與責任，一旦在駕駛途中分心、嬉鬧，後果可能不是單一違規，而是整車乘客與道路安全一起陪葬。這起風波也再度把馬來西亞長途巴士的駕駛管理、車內監控與業者內部稽核推回檯面。