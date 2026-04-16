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泰國潑水節原本是潑水迎新、帶動觀光的年度盛事，今年卻接連爆出脫序風波。普吉島芭東一群外籍遊客被拍到在馬路中央包圍貨車、強行開門朝車內潑水，最終7人遭警方逮捕；曼谷也傳出女記者在採訪潑水活動時疑遭男子伸手觸碰臀部，嫌犯已落網。當局在節慶尾聲加強執法，試圖替這場全國狂歡踩煞車。根據《The Thaiger》報導，這起普吉事件因一段網路影片迅速延燒。畫面可見，多名外籍遊客在芭東區馬林市場附近的普拉差努克羅路上朝一輛貨車圍攏，不只用水槍朝司機猛射，還在對方返回車上後強行打開車門，朝車內繼續潑水，引發大批網友痛批行為早已超出節慶玩樂分寸，也讓觀光區秩序問題再度浮上檯面。芭東警方4月14日說明，警方檢視4月12日至13日的紀錄後，未接獲與網傳影片內容完全相符的正式報案，但已確認同一帶確實有一群外籍遊客在路上潑水鬧場，過程中阻礙交通、影響其他用路人。員警到場後先口頭勸離，部分人士拒絕配合，最後帶走7名外籍遊客，依擾亂公共秩序、造成他人困擾等方向移送處理。部分泰媒進一步指出，被帶走者為法國籍遊客，且已遭罰款並警告不得再犯。事件過後，警方也通知沿路商家、攤販與居民，不得再把大型盛水容器擺上人行道或道路，也不得進行會妨礙交通的潑水活動。芭東警方強調，潑水節期間將加強巡查與執法，避免類似脫序場面重演，兼顧居民、遊客與道路安全。普吉警方先前也已宣布，2026年潑水節道路安全勤務將全面升級，結合監視器與重點路段管制，鎖定危險駕駛與節慶亂象強化取締。另一頭在曼谷，4月13日下午拉瑪四路潑水活動現場也傳出非禮案件。一名女記者當時正邊走邊用手機更新新聞，卻突然感覺左臀遭人碰觸。她立刻回頭質問，並表明自己是媒體工作者，嫌犯之後情緒激動，甚至企圖動手攻擊。正在現場協助疏導交通的警員聽見呼救後上前制止，當場將人控制。警方指出，涉案男子為曼谷居民，於4月13日下午4時30分左右被逮捕，目前已依猥褻相關罪名處理，但男子否認指控，警方仍在調閱監視器並持續蒐證。這起案件讓外界再度關注大型節慶現場對女性、媒體工作者與一般參與民眾的保護是否足夠，也讓「玩過頭」與「性騷擾」之間的界線再度被放大檢視。泰國道路安全指揮中心4月15日公布，4月10日至14日的5天內，全國已累計951起交通事故、911人受傷、191人死亡，肇因仍以超速與酒駕為主，機車是最常涉入事故的交通工具。當歡樂氣氛與酒精、人潮、車流疊在一起，觀光熱區一旦失控，節慶很快就可能從吸客招牌變成治安考題。