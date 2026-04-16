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台北股市今（16）日持續走高，挑戰站上37000點，開盤上漲37.39點、來到36759.53點，盤中最高來到37046.69點，不過隨後又失守37000點，午盤上漲214.87點或0.59%，來到36937.021點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到360.18點，最高來到364.54點，再創新高，午盤上漲4.31點或1.2%，來到364.17點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、聯電、台玻、富采；午盤個股成交量排行榜前五名為：台積電、聯發科、穩懋、國巨*、聯電。權值股漲多跌少，權王台積電在今日盤後召開法說會，但不見法說行情，今日股價表現疲軟，全天在盤下震盪，午盤下跌5元或0.24%，來到2075元；台達電開盤上漲50元、來到1835元，盤中最高來到1840元，午盤上漲35元或1.96%，來到1820元；鴻海午盤小漲0.5元或0.24%，來到208元。PCB族群持續走高，凱崴、南電、柏承、聯茂、建榮攻上漲停板，榮科上漲逾6%，台虹、欣興、富喬、亞泰金屬上漲逾4%。雖然台積電未見卡位法說行情買盤，但資金持續流向設備股，聚賢研發-創、川寶、閎康、家碩、博磊攻上漲停板，日揚上漲逾9%，台灣精材上漲逾/%，旺矽上漲逾5%，亞翔、豪勉上漲逾4%。半導體族群也有買單挹注，聯電、世芯-KY、閎康、晶心科、博盛半導體攻上漲停板，穎崴、創意上漲逾8%，精材上漲逾6%，聯發科上漲逾5%。