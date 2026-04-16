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趙子琪、張慧雯《浪姐7》爆衝突 爭執影片流出

▲製作單位公開趙子琪（左）與張慧雯（右）的爭吵片段，導致兩人遭到網暴。（圖／翻攝微博）

趙子琪槓上芒果TV 質疑遭惡意剪輯

▲趙子琪槓上《浪姐》話題登上微博熱搜。（圖／趙子琪微博）

趙子琪才嗆：不會再來了 預告今晚公開節目真相

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）播出後話題不斷，女星趙子琪成為首位被淘汰的選手，事後她回應網路上的酸民，表示「不會再來了」。近日製作單位上傳趙子琪與隊友張慧雯的爭執影片，疑似惡意剪輯讓她爆氣標記芒果TV，開嗆：「是逼我爆所有的料嗎。」話題登上微博熱搜。近日節目組公開《浪姐7》花絮，只見趙子琪與張慧雯因對舞台理念不合大吵，張慧雯認為就算比賽墊底，但團魂不能輸，安慰趙子琪說不要有壓力，怎料趙子琪卻回：「我需要壓力，不然我來這幹什麼我就去拍戲了。」同時主張高強度訓練，要求練習室10遍零失誤，而張慧雯則認為專注於心態調節更為重要，兩個人如鬼打牆般吵了約6分鐘。然而，影片疑似是遭節目組惡意剪輯，凸顯兩人爭執，導致她遭到網暴。對此趙子琪不滿開嗆，tag製作單位芒果TV：「都出來說說，我跟慧雯吵架的視頻（影片）是怎麼被你們剪輯出來的。」趙子琪槓上《浪姐7》登上微博熱搜，她更放話「是逼我爆所有的料嗎？」表示今晚將在直播上揭露所有真相，引來許多網友吃瓜。事實上，趙子琪成為首位被淘汰的選手，日前她發文表示：「我一點都不難過！不會再來！」同時爆料下台後節目組不讓她去後台拿包包，直言「感覺被小小侮辱了」。趙子琪曾參與《我的青春誰做主》、《我們生活的年代》、《長風渡》、《太平年》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等多部戲劇作品，精湛演技受到許多觀眾喜愛。她在賽前透露參加節目最大的目標是想來跳舞，特別想加入跳舞的團體，怎料如今卻與製作單位撕破臉。