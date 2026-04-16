賣場抗漲生鮮優惠來了！愛買量販看準消費者夏季體重管理需求，本週推出多款生鮮特價，包括本周五（17日）至21日起鯛魚片10元多一件，換算下來單片只要43元，還有冷凍白蝦任選2盒199元；全聯則有百款商品都買一送一，包括沖泡飲品、衛生紙都半價，濕紙巾平均單包只要20元。
🟡愛買鯛魚片10元多一件！白蝦不用百元
愛買量販自4月17日至4月21日，推出「鯛魚片加10元多一件」限時5天快閃活動，原價每包75元現在兩包僅需85元，換算下來單片只要43元，全台限量5000包售完為止。
除了明星商品鯛魚片，愛買同步祭出多款「抗漲生鮮」，包括冷凍南方澳鯖魚片任3片169元，單片平均不到57元；台灣金目鱸魚片任2包149元，單包僅75元有找；現流吳郭魚，每尾僅59元銅板價；活凍白蝦任2盒199元，單盒百元有找。
🟡全聯百款商品買一送一！衛生紙也特價
全聯則是即起至4月23日前推出近百款商品買一送一，包括日常必囤貨的蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙買一送一，原價238元、特價119元；春風抽取式衛生紙買一送一，原價176元、特價88元。
🟡家樂福夏季冰品來了！多款新品下殺
日漸炎熱，氣溫突破30度，家樂福推出首波冰品優惠，多款冰品百元有找
◾小美鑽石冰多多綠蘇打6入，特價119元
◾雅芳JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕（4入），特價85元
◾雅芳JULIA LIN湯普茶（紅茶味）冰棒4入，特價85元
◾雅芳JULIA LIN荔枝優格冰棒（4入），特價85元
◾小美鑽石冰多多綠蘇打150g（6入），特價119元
◾雅芳JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕／75g（4入），特價85元
◾雅芳JULIA LIN湯普茶（紅茶味）冰棒/75g（4入）特價85元
◾雅芳JULIA LIN荔枝優格冰棒／75g（4入）特價85元
◾Poki百吉孔雀餅乾雪糕/60g（4入）特價119元
◾Poki百吉紅豆雙Q雪糕/92g（4入）特價105元
◾Poki百吉x大苑子莓好時光雪糕/61g（4入）特價105元
◾Poki百吉x大苑子愛文芒果雪糕/70g（4入）特價105元
◾Poki百吉xCOCO都可奶茶三兄弟雪糕/66g（4入）特價105元
◾Poki百吉xCOCO都可葡萄柚果粒茶冰棒/71g（4入）特價105元
◾WA!COOKIES蜜桃山茶花風味金萱奶蓋雪糕/95g（4入）特價139元
◾WA!COOKIES紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕/95g（4入）特價139元
◾灣A冰工所x茶匠黑金奶凍仙草茶冰棒/80g(4入）特價88元
◾灣A冰工所x茶匠甘蔗椰果四季春茶冰棒/80g(4入）特價88元
◾桂冠冰菓室九如檸檬芭樂雪酪/80g（4入）特價119元
◾桂冠冰菓室青森蘋果桑葚雪酪/80g（4入）特價119元
◾桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪/80g（4入）特價119元
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愛買量販自4月17日至4月21日，推出「鯛魚片加10元多一件」限時5天快閃活動，原價每包75元現在兩包僅需85元，換算下來單片只要43元，全台限量5000包售完為止。
除了明星商品鯛魚片，愛買同步祭出多款「抗漲生鮮」，包括冷凍南方澳鯖魚片任3片169元，單片平均不到57元；台灣金目鱸魚片任2包149元，單包僅75元有找；現流吳郭魚，每尾僅59元銅板價；活凍白蝦任2盒199元，單盒百元有找。
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