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泰國人做功德這件事，正從寺廟現場一路搬上網路。從代送供品、代為布施，到結合假期與朝聖路線的功德旅遊，宗教活動不只貼近新世代消費習慣，也慢慢長出一條新商機。泰國商業部看準這股趨勢，點名遠端做功德與功德旅遊都有擴大空間，從零售、旅宿、餐飲到地方交通，都有機會一起受惠。泰國商業部商業發展廳廳長普蓬指出，泰國是佛教國家，民眾長期以來習慣在佛日、長假與人生重要時刻前往寺廟做功德，像是生日祈福、祈求病癒、考試順利、入新居、出家，甚至喪事相關儀式，都和做功德文化緊密相連。不過，隨著生活型態改變，宗教實踐也不再只侷限於親自跑寺廟、親手買供品，現在已逐步轉向更符合現代人節奏的形式，尤其是透過網路完成的「遠端做功德」服務，正在吸引更多年輕族群與忙碌上班族。官方分析也提到，佛教徒做功德時，常會供養僧團日用品，包含米、乾糧、藥品、僧袍與各式生活必需品，連肥皂、牙膏、鞋子、刮鬍刀、燈泡這類日常物資都在其中。這也讓「其他未分類零售業」跟著受惠。依泰國商業發展廳統計，截至2026年3月31日，這類已登記為法人的商家共有2,736家，合計註冊資本82.82億泰銖（約新台幣72.89億元）；其中明確登記經營「僧團用品銷售」者有42家，合計註冊資本9932萬泰銖（約新台幣8740.2萬元）。官方認為，這個數字看似不高，主因在於多數販售僧團用品的店家仍以一般商店型態營運，未必會登記成法人，若未來逐步轉型，對提升信任度與拓展業務都有幫助。愈來愈多業者調整服務內容，讓消費者能在線上挑選供品組合，再由商家代送寺廟、代為放生，甚至提供不同價位的代供僧服務。對沒有時間跑寺廟、住得遠，或行動不便的人來說，這種模式確實更方便，也讓傳統宗教消費開始往電商化發展。有些企業也順勢把自家商品包裝成「功德套組」，像是衛浴品牌推出衛浴用品功德組，醫療器材業者推出醫療用品功德組，讓原本偏傳統的供品市場，長出更鮮明的商品設計與行銷路線。泰國媒體去年就曾報導，商業部已開始鼓勵企業把宗教捐贈服務搬上網路，並與旅遊業合作設計朝聖與功德行程，因為傳統的買供品、到寺廟捐獻、放生活動，已慢慢和更數位化、更多元的替代模式並存。從市場角度來看，這種做法一方面保留宗教文化，一方面也回應消費行為改變，讓做功德不再只是一趟實體行程，而是一種可被平台化、商品化的服務。除了線上代辦，功德旅遊也被視為下一波成長亮點。泰國商業發展廳資料指出，目前全國仍在營運中的旅行社共有1萬多家，合計註冊資本374.8億泰銖（約新台幣329.8億元）。官方認為，若業者能掌握佛教徒利用假期前往各地寺廟做功德的需求，進一步推出結合拜佛、祈福、住宿與地方體驗的功德旅遊產品，不只可增加旅行社收入，還能把人流帶進社區，擴散到紀念品店、旅館、餐廳與交通服務，進一步創造在地就業機會，也讓地方文化被更多人看見。從文化面來看，做功德在泰國社會本來就不只是宗教儀式，也和人際關係、家庭安排、節慶生活密切相連。泰國公共媒體Thai PBS去年一篇報導也提到，許多泰國人至今仍透過捐款給寺院、支持僧侶生活來累積福報，寺廟在日常生活中的角色依舊深厚。也因此，當做功德逐步和線上平台、代辦服務及旅遊商品結合，外界看到的並不只是宗教「變現」，更像是傳統文化在新消費環境下找到新的存在方式。普蓬也呼籲，無論是經營遠端做功德，還是主打功德旅遊的企業，都應趁這波需求升溫調整產品與服務設計，對準新世代消費者的習慣，才能把這群龐大客源真正留下來。對企業來說，這不只是節慶檔期的短線生意，更可能是一條能長期經營、穩定擴大的利基市場。