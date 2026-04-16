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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（16）日主場迎戰紐約大都會，在投手丘上展現絕對的宰制力，一舉改寫了大聯盟史上的日本球員紀錄。此役大谷失1分、狂飆10次三振的神級表現，這讓他跨季連續無自責分的局數推進至32.2局，正式超越前西雅圖水手名將岩隈久志於2013年寫下的紀錄，成為日本旅美球員中的「史上第一人」。適逢大聯盟「羅賓森日」（Jackie Robinson Day），全場球員身穿42號球衣致敬。大谷翔平今日罕見未排入先發打線，專注於投球任務。他在前4局完全封鎖大都會打線，將連續無自責分紀錄推進至32.2局，打破了由岩隈久志與他自己在2022年共同保持的31.2局日本一紀錄，獨自登頂日本第一人。5局上大谷雖遇亂流，因兩次四壞球保送與適時安打失掉1分，但他隨即回穩，面對大都會打者范姆（Tommy Pham）狂飆100.3英哩（約161.4公里）的火球送出三振，並成功讓強棒林多（Francisco Lindor）擊出飛球出局，瓦解失分危機。大谷今日能投得氣勢如虹，隊友金慧成的火力支援功不可沒。2局下金慧成揮出本季個人首支全壘打，這記兩分砲為大谷打下領先基礎。受到隊友激勵，大谷在6局上更是大顯神威，連續三振掉大都會2、3、4棒打者，寫下自2023年6月27日以來首度單場「雙位數三振」的紀錄。大谷翔平今日總計用95球主投6局，僅被擊出2支安打、送出2次保送，狂飆10次三振。退場時道奇保有領先，大谷有望奪下本季第 2勝。