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被動元件龍頭大廠國巨昨（15）日召開法說會，公布2026年第一季財報，成績亮眼，稅後淨利衝上80.01億元，較季增18.5%，年增44.7%，再加上美系外資調升目標價，帶動今（16）日股價開低走高，盤中最高來到331.5元，上漲近3%。國巨昨日公布第一季合併營收達381.66億元，季增6.1%，年增22.7%，而若以美元換算，單季營收季增4.2%，年增達27.6%。除了營收與淨利大躍進，國巨在獲利指標上更呈現「三率三升」。第一季毛利達145.42億元，季增8.4%、年增31.2%，帶動毛利率攀升至38.1%，季增0.8個百分點、年增2.5個百分點。營業利益到96.13億元，季增10.1%、年增48.7%，推升營業利益率達25.2%，季增0.9個百分點，年增4.4個百分點。此外，業外收益也為整體獲利大進補，單季非營業項目淨收入為7.12億元，主要受惠於3.03億元的淨利息收入以及1.85億元的匯兌收益挹注。針對第一季營運的強勁成長，國巨指出，最主要的驅動力來自於AI相關應用需求的熱烈拉貨動能，同時標準品與特殊品也維持著穩定成長的步伐。以產能稼動率來看，國巨表示，第一季標準品約70-72%，第二季預計提升至約75%；高階品則預計進一步提升至85%，產品組合優化與成本改善帶動獲利能力持續提升，資本支出也增加對AI相關產品的投資。面對近期全球原物料價格持續上升的壓力，經營團隊強調，將會透過進一步提升內部營運效能，並適當反映成本來積極因應。國巨表示，雖然全球地緣政治上的重大不確定性依然存在，但目前客戶庫存已全面達到健康水平。此外，有美系大行表示，MLCC漲價已確認，而且主要集中在消費性與車用。另鉭質電容營收強勁成長，也有助於毛利率增長。另一家美系外資指出，第2季營收溫和成長，一般品的稼動率上升至75%、高階品則上升至85%。券商調升今、明年每股純益至16.9、21元，以2026下半年至2027上半年的21xPE評價，同步升目標。