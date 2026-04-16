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台北股市今（16）日持續走高，挑戰站上37000點，開盤上漲37.39點、來到36759.53點，盤中最高來到37046.69點，不過隨後又失守37000點，終場上漲409.88點或1.12%，收在37132.02點，成交量為8867.92億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到360.18點，最高來到364.54點，再創新高，終場上漲6.1點或1.7%，收在356.96點，成交量為2982.46億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、聯電、華邦電、富喬；個股成交量排行榜前五名為：台積電、聯發科、穩懋、國巨*、旺宏權值股漲多跌少，權王台積電在今日盤後召開法說會，但不見法說行情，今日股價表現疲軟，全天大多時間在盤下震盪，不過尾盤有買單敲進，終場上漲5元或0.24%，收在2085元，挹注大盤指數就有39點；台達電開盤上漲50元、來到1835元，終場上漲60元或3.36%，收在最高價1845元，挹注大盤指數就有42點；鴻海終場下跌0.5元或0.24%，收在207元，拖累大盤指數就有2點PCB族群持續走高，凱崴、亞電、南電、聯茂、建榮攻上漲停板，榮科上漲逾6%，騰輝電子-KY上漲逾5%，尖點、台表科、欣興上漲逾4%。被動元件族群也有資金挹注，越峰、信昌電、鈺鎧、蜜望實攻上漲停板，九豪上漲逾8%、禾伸堂、鈞寶上漲逾7%。