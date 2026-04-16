我是廣告 請繼續往下閱讀

日前因為右肩被觸身球擊中，效力洛杉磯道奇的大谷翔平今（16）日罕見脫下打擊頭盔，時隔1783天再度以「純投手」身分登板。沒想到專注投球的大谷威力更驚人，主投6局飆出10次三振僅失1分，其中最快球速高達100.4英哩（約161.5公里），讓大都會看板球星林多（Francisco Lindor）在被三振後只能在大門口露出「這球打不到」的絕望苦笑。今日大谷翔平穿著傳奇的42號球衣上陣。儘管才剛挨了一記151公里的觸身球，但大谷今日在投手丘上火力全開。首局就演出三上三下，二局下更以158.8公里的火球讓打者看著球進壘遭三振。最具張力的對決發生在三局下，大谷在二壘有人的失分威脅下，與大都會明星游擊手林多纏鬥了11球。最終大谷飆出一顆100.4英哩的火球，讓林多揮棒落空遭到三振。林多退場時，臉上掛著無奈的苦笑，這一幕瞬間在社群媒體瘋傳。大谷今日雖在五局上被梅倫德斯（MJ Melendez）擊出適時二壘安打失掉1分，讓他寫下的「日籍先發投手最長連續32.2局無自責分」紀錄畫下句點，但紀錄終結後的大谷反而激發出更強的鬥志。六局上大谷面對大都會中心打線，竟然以「連3K」強勢收尾，投完95球後帶著勝投候選身分光榮退場。如此有宰制力的表現讓ESPN記者麥考伊（Paul McCoy）在個人社群平台上說道：「今晚的大谷可以說是職業生涯最強的一場先發。」資深記者丹克拉克（Dan Clark）更在X上語出驚人地表示：「大家別再做那些愚蠢的爭論了，他不僅是當今最強，更是棒球歷史上最偉大的選手，沒有之一！」