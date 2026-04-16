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▲何姓男子被逮後坦承犯行，透露其透過虛擬貨幣錢包進行下注。（圖／警方提供）

2026年九合一大選將於11月28日正式舉行，隨著時間將近，如今卻爆出境外去中心化預測平台「Polymarket」設立「2026 Taiwanese Local Elections」為名的賭盤，涵蓋全台22縣市首長選舉結果，並以政黨提名候選人之總席次作為結算準據，以此供賭客用虛擬貨幣下注。新北市板橋分局報請新竹地檢署偵辦，於昨（15日）逮到一名何姓男子涉案。據了解，境外預測平台「Polymarket」公然開設名為「2026 Taiwanese Local Elections」的賭盤，誘使國人以虛擬貨幣來預測政黨勝選席次。新北市板橋分局接獲情資，報請新竹地檢署指揮偵辦。專案小組透過大數據分析與鏈上資金追蹤技術，鎖定涉案賭客身分，於昨（15日）成功查獲一名涉案的何姓男子。何男坦承犯行，表示其透過虛擬貨幣錢包下注，以縣市長政黨選舉結果為標的賭博財物，藉以躲避警方查緝。去中心化預測平台「Polymarket」將11月28日舉行的2026年九合一地方大選結果作為賭博標的，涵蓋全台22縣市首長選舉結果，包括台北市等六都、基隆市、新竹市等22個縣市，並以拿下最多席次的政黨作為結算勝負的依據。依該平台規定，席次計算僅限各政黨正式提名的候選人，獨立參選者不列入統計；若最終發生政黨席次平手的情況，則依照政黨英文名稱的字母順序來決定贏家。