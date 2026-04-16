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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北市黨部表示統計結果顯示，由蕭敬嚴勝出，然而蕭敬嚴日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」；民調第二的藍委羅智強辦公室主任何元楷則在臉書說，「初選通過，感謝大家」。對此，當初開轟蕭敬嚴的徐巧芯在臉書開罵，痛斥新北市黨部和組發會是一坨屎，更稱蕭敬嚴的民調是台派、新台派支持，若提名人是民進黨養的，這政黨不是被當白痴耍嗎？國民黨前發言人蕭敬嚴近期投入新北市議員黨內初選，然而隨後遭到現任藍委徐巧芯、葉元之等人指控，在去年大罷免期間落井下石，更有多名藍委在中常會上要求黨中央開鍘，不過黨主席鄭麗文則表示交由考紀會處理。3月30日，新北黨部紀律委員會判處停權一年，中央考紀會13日則最終裁決，維持停權一年處分。不過（汐萬金）初選從13日開始至16日，今天公布結果，蕭敬嚴以79.517%壓過何元楷的72.361%、陶威中則是31.279%。結果公布後，蕭敬嚴和何元楷兩人相繼在臉書發表勝選感言，氣氛詭譎。新北市黨部則發出新聞稿表示，經統計結果顯示，由「蕭敬嚴」同志勝出。當初痛斥蕭敬嚴的藍委徐巧芯在臉書直言，昨天我就說過了，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管蕭男多嗨，他最終頂多脫黨參選。徐巧芯更說，剛才三立節目主持人已經公開說明蕭男的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎，考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。有藍營地方人士表示，接聽電話的過程當中，確實出現「綠營策略性支持蕭敬嚴」的情況，但最終結果兩人相差不多，代表沒有提名蕭敬嚴，這一席議員國民黨也能夠贏下來。再加上黨紀處分停權一年已生效，基本上何元楷已經出線，無論蕭敬嚴如何哀嚎。考紀會主委張雅屏則表示，為何蕭敬嚴被停權還能列入黨內初選民調，要詢問組發會跟新北市黨部。新北市黨部主委黃志雄表示，因蕭敬嚴停權案有20天申訴期，若重新審查，可能有不同結果，但若最終維持停權處分，就無法被提名。