51歲男神鍾漢良近來在《蜜語紀》中化身掌控全局的毒舌霸總，和朱珠飾演的許蜜語有辦公室激情戲，鍾漢良一把抓住朱珠，伸手將她的頭髮撥開，拉開她洋裝的拉鍊，角度由下往上拍，偷感超重害羞到不敢直視。
鍾漢良、朱珠辦公室激情 畫面害羞到不敢看
51歲的鍾漢良回歸霸總賽道，帥氣依舊，無論是西裝造型、
站姿氣場，或是對職場語境的掌握，都展現出成熟演員的控制力， 在預告中他和朱珠上演熟齡浪漫吻，鍾漢良對朱珠深情說出「 告訴我，妳是怎麼想的」隨後兩人激情擁吻，氣氛火熱， 朱珠更一把將他推倒，在床上纏綿共度甜蜜夜晚，關係更進一步。
有趣的是鍾漢良跟朱珠在橋上拍攝另一場浪漫吻戲時，
花絮裡鏡頭一轉，前夫哥經超竟也在場當電燈泡， 只見蹲在地上目睹全程的他表情滿是哀怨，隨後他忍不住笑說：「 我不要面子的嗎？」朱珠立刻接話回嗆「你的臉是你自己撕掉的」， 一來一往逗樂現場工作人員。
《蜜語紀》劇情
由鍾漢良、朱珠主演的《蜜語紀》描述對丈夫言聽計從的許蜜語（朱珠 飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫聶予誠（經超 飾）出軌，因此選擇離婚，本來過著貴婦生活的她，進到飯店業，
從客房清潔員做起，一步步地展開逆襲，邁向女強人之路； 鍾漢良則飾演曾和她有過交集的飯店經理人紀封， 兩人重逢後在碰撞磨合中關係逐漸拉近並彼此扶持。
《蜜語紀》首集就火力全開，蜜語在海外與丈夫共度結婚紀念日，
卻意外在床上摸到陌生女子的紅色內褲，再加上襯衫上的口紅印， 種種細節讓她開始懷疑丈夫外遇，婚姻危機一觸即發。 此後劇情快速推進，短短3集內接連上演小三懷孕高調挑釁、 女主情緒崩潰到全面覺醒，最終在眾人面前潑渣夫紅酒、 霸氣宣布離婚等一連串高潮橋段，強烈衝突與爽感兼具， 讓觀眾看得欲罷不能。
劇中，蜜語離婚後和紀封重逢，作為酒店集團核心管理者，
紀封語氣犀利、邏輯清晰，處理員工問題毫不留情，被觀眾形容為「 毒舌霸總」、「毒舌小太陽」，一句「無效方案是在浪費生命」 更成為熱議台詞。面對蜜語，他嘴上雖然無情地說出「你前夫出軌， 最大的幫凶就是妳自己！」但當看見她在街上遭人糾纏時， 卻仍毫不猶豫衝上前出手解圍， 嘴硬心軟的反差讓角色魅力更加鮮明。
我是廣告 請繼續往下閱讀
51歲的鍾漢良回歸霸總賽道，帥氣依舊，無論是西裝造型、
有趣的是鍾漢良跟朱珠在橋上拍攝另一場浪漫吻戲時，
由鍾漢良、朱珠主演的《蜜語紀》描述對丈夫言聽計從的許蜜語（朱珠 飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫聶予誠（經超 飾）出軌，因此選擇離婚，本來過著貴婦生活的她，進到飯店業，
《蜜語紀》首集就火力全開，蜜語在海外與丈夫共度結婚紀念日，
劇中，蜜語離婚後和紀封重逢，作為酒店集團核心管理者，