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站姿氣場，或是對職場語境的掌握，都展現出成熟演員的控制力， 在預告中他和朱珠上演熟齡浪漫吻，鍾漢良對朱珠深情說出「 告訴我，妳是怎麼想的」隨後兩人激情擁吻，氣氛火熱， 朱珠更一把將他推倒，在床上纏綿共度甜蜜夜晚，關係更進一步。



有趣的是鍾漢良跟朱珠在橋上拍攝另一場浪漫吻戲時， 花絮裡鏡頭一轉，前夫哥經超竟也在場當電燈泡， 只見蹲在地上目睹全程的他表情滿是哀怨，隨後他忍不住笑說：「 我不要面子的嗎？」朱珠立刻接話回嗆「你的臉是你自己撕掉的」， 一來一往逗樂現場工作人員。



▲鍾漢良熟練地拉開朱珠的洋裝。（圖／愛奇藝提供） 《蜜語紀》劇情



由鍾漢良、朱珠主演的《蜜語紀》描述對丈夫言聽計從的許蜜語（朱珠 飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫聶予誠（經超 飾）出軌，因此選擇離婚，本來過著貴婦生活的她，進到飯店業， 從客房清潔員做起，一步步地展開逆襲，邁向女強人之路； 鍾漢良則飾演曾和她有過交集的飯店經理人紀封， 兩人重逢後在碰撞磨合中關係逐漸拉近並彼此扶持。



《蜜語紀》首集就火力全開，蜜語在海外與丈夫共度結婚紀念日， 卻意外在床上摸到陌生女子的紅色內褲，再加上襯衫上的口紅印， 種種細節讓她開始懷疑丈夫外遇，婚姻危機一觸即發。 此後劇情快速推進，短短3集內接連上演小三懷孕高調挑釁、 女主情緒崩潰到全面覺醒，最終在眾人面前潑渣夫紅酒、 霸氣宣布離婚等一連串高潮橋段，強烈衝突與爽感兼具， 讓觀眾看得欲罷不能。



劇中，蜜語離婚後和紀封重逢，作為酒店集團核心管理者， 紀封語氣犀利、邏輯清晰，處理員工問題毫不留情，被觀眾形容為「 毒舌霸總」、「毒舌小太陽」，一句「無效方案是在浪費生命」 更成為熱議台詞。面對蜜語，他嘴上雖然無情地說出「你前夫出軌， 最大的幫凶就是妳自己！」但當看見她在街上遭人糾纏時， 卻仍毫不猶豫衝上前出手解圍， 嘴硬心軟的反差讓角色魅力更加鮮明。



▲朱珠（左）和鍾漢良有感情線。（圖／愛奇藝提供）



51歲男神鍾漢良近來在《蜜語紀》中化身掌控全局的毒舌霸總，和朱珠飾演的許蜜語有辦公室激情戲，鍾漢良一把抓住朱珠，伸手將她的頭髮撥開，拉開她洋裝的拉鍊，角度由下往上拍，偷感超重害羞到不敢直視。51歲的鍾漢良回歸霸總賽道，帥氣依舊，無論是西裝造型、