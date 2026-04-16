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民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城等4大案件，一審遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，為政壇投下一顆震撼彈。而今（16）日他與妻子陳佩琪南下參拜白沙屯媽祖，卻在高鐵車廂頻頻接到來電，陳佩琪嘲諷先生猶如「皇上身邊的欽差要犯」，更狠酸：「不知電子腳鐐剪掉，裡頭會跑出什麼？」陳佩琪抱怨，柯文哲雖然是皇上身邊的欽差要犯，但至少先前一天照相上傳一次就可交代了事了，這週二不知為何要他去換了一顆新腳鐐後，從此就「再次」收訊不良，三不五時打電話問候先生一下，跟剛被放出來時一樣，又固態復萌了耶。陳佩琪透露，昨晚不知怎麼沒睡好，早上又得起很早準備東西，現正在去嘉義的高鐵車上，她坐在先生旁邊，本準備打個盹，但柯文哲的電話鈴聲吵到人睡不著覺，自己本就有嚴重憂鬱症狀，晚上會睡不好，現在連車上打個盹的美夢都破裂了⋯⋯。陳佩琪提到，經典宮鬥劇《如懿傳》當中劇情，皇后賞賜甚得乾隆喜歡的2個寵妃各1個手環，某天摔壞了，裡面跑出許多「零陵香」，大家記起來，是叫「零陵香」喔！她語帶諷刺地提問：「不知腳鐐剪掉，裡頭會跑出什麼？這題材我可以加入『京華風雲錄』的寫作題材內⋯⋯。」