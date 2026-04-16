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因應伊朗戰爭，台電日前擬重啟台塑麥寮電廠燃煤機組，短期調度3個月，目前雙方還在招標。但中部立委頻頻擔心，如果重啟麥寮恐造成中部地區空氣污染更嚴重，經濟部長龔明鑫今（16）日在立法院經濟委員會表示，調度麥寮電廠後，將因此降低台中電廠燃煤機組用量，維持全年用煤量不變。立法院經濟委員會今日邀相關單位就再生能源及電網韌性發展等議題進行專案報告，龔明鑫說明，戰事延燒超過1個月，國內天然氣、石油、燃煤存量都持續高於法定存量。然而，國民黨立委楊瓊瓔則表示，政府頻頻說不用擔心天然氣、原油，但是還是選擇加開麥寮電廠，龔明鑫、台電總經理王耀庭皆說明，這是為了增加供電韌性，強調全年用煤量不會增加。但她仍持續追問，要求經濟部、台電承諾不僅僅是今年用煤量要比去年低，更要求必須答應戰事延續不可以開中部燃煤機組。但王耀庭強調，「台電最重要任務就是穩定供電」，沒有辦法去預估戰爭後續發展是否會減緩或是變得更嚴重，也提到德國也有選擇打開燃煤機組，被楊瓊瓔打斷說不要提到其他國家狀況。國民黨立委呂玉玲關注台電為何不重啟自有退役燃煤機組，王耀庭指出，台電自有機組要怎麼做都可以事先準備，但調度民營電廠是要增加韌性。