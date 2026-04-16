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國民黨主席鄭麗文日前結束訪中行程，更與中共總書記習近平會面，未料卻遭媒體揭露，鄭麗文率團一行共35人，包括機票、住宿、膳食及零花共480萬元並非自掏腰包，而是向立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，意指這趟中國之旅全民買單。對此行政院發言人李慧芝今（16）日表示，台灣民主基金會長期推動民主、人權及國際交流，也被中國列為制裁對象，而這趟鄭麗文有談民主人權嗎？「就我所聽到的，沒有民主，只有『十五五』（中共國家規劃）」。對於鄭麗文率團赴中，一行35人包括機票、住宿、膳食及零花共480萬元由全民買單，引發熱議。反觀行政院長卓榮泰日前自費低調赴日看球卻被質疑。對此李慧芝表示，台灣民主基金會長期推動民主、人權及國際交流，也被中國列為制裁對象，明令禁止跟中方組織、企業及個人合作。李慧芝表示，在這樣狀況之下，國民黨申請民主基金會經費，跟中國共產黨總書記會面，這樣的安排滿令人訝異，也難免讓社會質疑，這樣經費使用是否符合原本宗旨，但相信國人更關心的是實質作為。最後李慧芝指出，既然行程已經結束，就不應該再延宕國防建軍計畫，應該儘速通過軍購特別條例，且不應該打折扣，讓台灣有足夠實力，讓台灣人可以有民主自由的生活方式，並質疑這趟鄭麗文有談民主人權嗎？「就我所聽到的，沒有民主，只有『十五五』」。