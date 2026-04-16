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金州勇士隊今（16）日於附加賽生死戰客場挑戰洛杉磯快艇。儘管半場一度落後，但靠著柯瑞（Stephen Curry）下半場暴走狂飆35分，加上老將霍福德（Al Horford）寫下歷史紀錄的關鍵發揮，勇士最終以126：121逆轉擊敗快艇，保住季後賽晉級希望。勇士本季賽季末段僅以3勝7敗收官，淪落至西區第10。今日對陣第9種子快艇，柯瑞上半場手感冰冷僅得8分，導致勇士陷入8分落後。然而，易籃後柯瑞進入「開掛模式」，第三節單節投進3記三分球、狂砍16分，強行為球隊續命。決勝時刻，雙方戰成117平手，柯瑞再度挺身而出，投進代表性的致命三分球，全場三分球12投7中，攻下全場最高的35分，再次證明自己在季後賽等級強度的支配力。除了柯瑞的火力，勇士內線雙塔的表現也是贏球關鍵。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）展現高效率，12投8中砍下20分，外加5助攻2阻攻，完美扮演第二得分點。更令人矚目的人物是老將霍福德。他今日替補出賽投進數顆關鍵三分，貢獻14分。此役過後，霍福德正式成為NBA史上繼詹姆斯（LeBron James）與諾威斯基（Dirk Nowitzki）之後，第三位達成「9000籃板 + 1000三分 + 1000阻攻」壯舉的球員，進入名人堂級別的紀錄殿堂。格林（Draymond Green）雖然僅得7分，但繳出5籃板、9助攻及4抄截的全面數據，成功串聯起球隊進攻。在他的策動下，勇士先發五虎得分全數上雙。順利挺過第一關後，勇士下一場附加賽將與布克（Devon Booker）及杰倫格林（Jalen Green）領軍的太陽展開生死對決。