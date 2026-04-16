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國內13家上市金控今（2026）年3月自結獲利出爐，在中東戰事引發股債震盪之下，壽險業金融資產出現評價損失，13家金控3月獲利縮水為434億餘元，單月獲利王由中信金拿下。不過，受惠台股成交量大噴發，13家金控首季稅後獲利仍超過1882億元，年成長3成，有8家更創歷史同期新高，富邦金再奪首季及每股獲利雙冠王。就3月獲利表現來看，冠、亞軍都換人當，中信金以75.77億元登上金控單月獲利王寶座，台新新光金60.7億元緊追在後，國泰金50.3億元排第三，而元大金3月大賺46.16億元創同期新高，躍居第4名，玉山金以30.13億元排第五。若以今年累計獲利表現觀察，富邦金今年前3月累計稅後賺332.7億元續居冠，國泰金316.6億元拿下亞軍，中信金231.04億元排第三，台新新光金210.6億元拿下第四，而元大金則以144.09億元排第五，其他包括永豐金、凱基金、玉山金首季獲利也都超越百億元大關。另外，中信金、台新新光金、元大金、玉山金、永豐金、華南金、合庫金、第一金首季獲利都創下歷史同期新高紀錄。在每股獲利表現方面，富邦金以2.37元拿下第一，國泰金2.15元排第二，中信金、元大金每股獲利也都超過1元，分別為有1.18元及1.08元。若單就公股金控今年累計獲利表現來看，兆豐金首季稅後賺93.97億元、EPS有0.63元再拿下公股雙冠王，而華南金首季獲利年成長43.5%，可說是成長動能最強的公股金控，累計獲利76.6億元，EPS為有0.55 元。根據富邦金公布今年3月自結合併稅後淨利25.7億元，累計今年前3月合併稅後淨利332.7億元、EPS為2.37元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分損益，富邦金3月調整後獲利177.6億元，累計前3月調整後獲利660.6億元，雙雙創歷史同期新高，調整後每股稅後盈餘為4.72元。富邦金強調，此調整是2026年起保險業適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息來源。富邦金3月各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券、富邦投信創單3月及累計前3月獲利歷史同期新高，富邦產險累計前3月為歷史同期次高；富邦人壽調整後獲利則創下單3月及累計前3月歷史同期新高紀錄。富邦人壽則受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，致使3月金融資產為評價損失，另3月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，導致3月稅後淨損19.4億元，累計前3月稅後淨利151.2億元，不過，3月也伺機出售FVOCI股票實現資本利得，故加計FVOCI股票處分損益後，3月調整後獲利為130.3億元，累計前3月調整後獲利為472.8億，均創下歷年同期最高紀錄。中信金3月自結盈餘稅後盈餘75.77億元拿下金控第一，累計前3月合併稅後盈餘231.04億元，也創下歷年同期新高記錄，EPS為1.18元。中信金表示，子公司中信銀行存放款業務穩健成長且財富管理動能強勁，單月稅後獲利達66.67億元。累計前3月稅後獲利165.86億元，除淨利差持續擴大外，放款、財富管理業務及刷卡消費金額均有雙位數成長，帶動整體獲利較去（2025）年同期成長23%，再次繳出歷年同期最佳表現。中信金子公司台灣人壽3月受美伊戰爭影響，股市驟跌，債券殖利率飆升，金融資產價格波動劇烈，導致3月稅後獲利5.45億元，累計前3月稅後獲利77.52億元，主要來自債券及基金評價利益，過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動之下，累計新契約保費達343億元，較去年同期成長142%。國泰金控2026年3月稅後淨利50.3億元，累計稅後淨利達316.6億元，EPS 2.15元。今年以來，各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷年同期新高。至於國泰人壽3月稅後淨利7.2億元，累計稅後淨利達173.7億元，3月雖逢中東戰事影響牽動金融資產評價，惟受惠過往厚實CSM的穩定攤銷、經常性收益挹注，維繫投資操作平穩表現，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。另受惠新台幣單月走貶，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至3月底累積餘額逾1230億元。儘管3月全球股市劇烈波動，且利率大幅上揚，國泰人壽秉於良好的資產負債管理，資產面債券評價變動為負債評價變動所抵消，對整體淨值影響溫和。台新新光金今年3月自結稅後淨利60.7億元，年成長437%，累計稅後淨利210.6億元，年成長345%，EPS為0.82元，創歷史新高。台新新光金表示，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債的公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時的新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表的帳面基礎不同，此企業合併會計處理的相關影響數是反映於金控層級的自結損益。對於企業合併會計調整項目包括可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具的報告作為評估依據。至於新光人壽3月稅後淨利34.6億元，累計稅後淨利119.2億，受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。在保險業務動能仍維持強勁，1~3月FYP達377億，年成長78%，新光人壽強調，未來將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質CSM存量，確保長期財務健全。