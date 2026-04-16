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國民黨主席鄭麗文今天到台中參加模範勞工表揚大會，致詞時透露訪中時參觀小米汽車廠與洋山港時，驚覺產線全部自動化，所謂黑燈工廠、關燈工廠的新時代已經來臨，過去傳產與製造業撐起台灣經濟力，被譽為隱形冠軍、台灣之光，未來將面臨嚴峻瓶頸，必須在最短時間全面轉型、找到新競爭力。鄭麗文今（16）日到台中，出席台灣總工會慶祝勞動節模範勞工表揚大會，媒體詢問有關訪中申請基金會經費，是否拿人民納稅錢訪中？以及惠台政策、李乾龍座車裝追蹤器等，鄭麗文皆未正面回覆，僅說「謝謝」，但透露明天會參與大甲媽遶境活動。鄭麗文致詞時提及她訪中行的最後一天參觀小米汽車廠，驚覺小米汽車總共5萬名員工，高達2.5萬人負責研發，偌大工廠僅不到100名員工；參觀世界第一的深水海洋大港──洋山港時，也是全部自動化，看不到任何員工。這代表新的時代來臨，所謂黑燈工廠、關燈工廠不需人力，未來勞工權益角色如何保障、提升值得重視。她指出台灣這幾年的經濟成果，絕大多數靠高科技產業撐起來，但大部分勞工來自傳產、服務業，過去讓國人引以為傲、稱號隱形冠軍與台灣之光的製造業，如何在新時代找到新競爭力，確保80%的勞動就業機會，未來將面臨非常嚴峻的考驗。她認為時代不一樣，勞動力的定義將徹底改寫，但不該全面被AI取代，未來台灣勞工面臨種種挑戰，產業必須全面轉型，勞工就業機會才能獲得保障、每個人找到心中最好的工作。