美國「時代雜誌」（Time）今公布「百大最具影響力人物榜」（TIME 100），台積電董事長暨總裁魏哲家入選，由AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳撰文推薦。日本首相高市早苗、中國國家主席習近平、美國華裔滑冰選手劉美賢、韓國女團BLACKPINK成員JENNIE等也上榜。
時代雜誌網站今天公布的2026年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2026），分為六大類別，「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「領袖」（Leaders）、「巨人」（Titans）、「先鋒」（Pioneers）、「革新者」（Innovators）。
魏哲家被列在「先鋒」類別，輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳在推薦文中表示，「魏哲家領導全球最具影響力的公司之一。台積電已超越晶片製造商的原始定位，成為眾多產業賴以建立的技術平台。掌舵者是一名謙遜且自律的人，他是我認識超過20年的領導者、合作夥伴與朋友。」
黃仁勳説，在魏哲家擔任總裁期間，很早就注意到全球運算系統從行動裝置優先轉向人工智慧優先，推動台積電從單純的晶圓代工，轉型為打造整合型晶片系統，以複雜的3D封裝組裝並與矽光子技術結合，讓輝達的AI超級電腦成為可能，點燃AI革命。
黃仁勳稱讚，台積電創辦人張忠謀打造的純晶圓代工模式，是建立在信任、卓越與夥伴關係之上，這個模式在魏哲家帶領之下不斷提升，台積電對客戶始終如一的承諾，讓這家公司成為不可或缺的存在。魏哲家無疑是我們這個時代最具影響力的人物。
先鋒類別中還有知名網紅Mr.Beast、NASA阿提米絲二號任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）。
在「領袖」類別中，美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、首位穆斯林紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）、尼泊爾最年輕總理沙阿（Balendra Shah）等人入選。
英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）、韓國女團BLACKPINK成員JENNIE、美國華裔滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）也上榜。
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魏哲家被列在「先鋒」類別，輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳在推薦文中表示，「魏哲家領導全球最具影響力的公司之一。台積電已超越晶片製造商的原始定位，成為眾多產業賴以建立的技術平台。掌舵者是一名謙遜且自律的人，他是我認識超過20年的領導者、合作夥伴與朋友。」
黃仁勳説，在魏哲家擔任總裁期間，很早就注意到全球運算系統從行動裝置優先轉向人工智慧優先，推動台積電從單純的晶圓代工，轉型為打造整合型晶片系統，以複雜的3D封裝組裝並與矽光子技術結合，讓輝達的AI超級電腦成為可能，點燃AI革命。
黃仁勳稱讚，台積電創辦人張忠謀打造的純晶圓代工模式，是建立在信任、卓越與夥伴關係之上，這個模式在魏哲家帶領之下不斷提升，台積電對客戶始終如一的承諾，讓這家公司成為不可或缺的存在。魏哲家無疑是我們這個時代最具影響力的人物。
先鋒類別中還有知名網紅Mr.Beast、NASA阿提米絲二號任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）。
在「領袖」類別中，美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、首位穆斯林紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）、尼泊爾最年輕總理沙阿（Balendra Shah）等人入選。
英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）、韓國女團BLACKPINK成員JENNIE、美國華裔滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）也上榜。