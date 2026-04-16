中華職棒37年例行賽持續進行，今（16）日僅1場比賽，近期吞下2連敗的樂天桃猿持續在大本營桃園球場迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方都推出新洋投應戰，由麥斯威尼（Morgan McSweeney）交手喬登（Jordan Balazovic）。《NOWnews》整理出4月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月15日賽後）：
桃猿推麥斯威尼止敗 獅隊喬登掛帥
桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第5，賽前吞下2連敗，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率4.50。麥斯威尼本季初次來台發展，今日是生涯首度交手獅隊。麥斯威尼4月1日對雄鷹先發主投5局失4分，吞下來台首敗，4月10日對中信兄弟先發主投5局失1分，拿下來台首勝。
獅隊目前排名聯盟第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽2場拿下1勝，防禦率1.64。喬登本季來台發展，今日將是首次交手桃猿。喬登4月3日先發對兄弟主投5局失2分，拿下生涯首勝，4月10日先發對味全龍，主投6失1分，最終無關勝敗。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日桃園氣溫落在24至25度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|12
|8-4-0
|0.667
|-
|1
|台鋼雄鷹
|13
|8-4-1
|0.667
|0
|3
|富邦悍將
|11
|6-5-0
|0.545
|1.5
|4
|統一獅
|11
|5-5-1
|0.500
|2
|5
|樂天桃猿
|11
|6-5-0
|0.455
|2.5
|6
|中信兄弟
|12
|2-10-0
|0.167
|6
桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第5，賽前吞下2連敗，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率4.50。麥斯威尼本季初次來台發展，今日是生涯首度交手獅隊。麥斯威尼4月1日對雄鷹先發主投5局失4分，吞下來台首敗，4月10日對中信兄弟先發主投5局失1分，拿下來台首勝。
獅隊目前排名聯盟第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽2場拿下1勝，防禦率1.64。喬登本季來台發展，今日將是首次交手桃猿。喬登4月3日先發對兄弟主投5局失2分，拿下生涯首勝，4月10日先發對味全龍，主投6失1分，最終無關勝敗。
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網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
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