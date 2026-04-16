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⚾2026年中職戰績表（截至4月15日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 12 8-4-0 0.667 - 1 台鋼雄鷹 13 8-4-1 0.667 0 3 富邦悍將 11 6-5-0 0.545 1.5 4 統一獅 11 5-5-1 0.500 2 5 樂天桃猿 11 6-5-0 0.455 2.5 6 中信兄弟 12 2-10-0 0.167 6

❗️今日桃園氣溫落在24至25度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（16）日僅1場比賽，近期吞下2連敗的樂天桃猿持續在大本營桃園球場迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方都推出新洋投應戰，由麥斯威尼（Morgan McSweeney）交手喬登（Jordan Balazovic）。桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第5，賽前吞下2連敗，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率4.50。麥斯威尼本季初次來台發展，今日是生涯首度交手獅隊。麥斯威尼4月1日對雄鷹先發主投5局失4分，吞下來台首敗，4月10日對中信兄弟先發主投5局失1分，拿下來台首勝。獅隊目前排名聯盟第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽2場拿下1勝，防禦率1.64。喬登本季來台發展，今日將是首次交手桃猿。喬登4月3日先發對兄弟主投5局失2分，拿下生涯首勝，4月10日先發對味全龍，主投6失1分，最終無關勝敗。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網