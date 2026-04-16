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CMoney統計最新，規模前10大市值型ETF中，00923、00905以近一個月漲幅12%表現亮眼。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）則分別以11.31%與11.14% 的近月漲幅位居三、四名，兩者台積電持股比重均逾63%，為10檔中最高。

台積電今（16）日下午將召開第一季法說會，市場屏息以待。在法說前夕，台積電股價持續強勢，昨日終場大漲25元至2080元，再度創新高，帶動市值型ETF全面沾光，然而，盤點規模前10大ETF近一個月績效，群益台ESG低碳（00923）、FT臺灣Smart（00905）近一個月漲幅12%表現亮眼，尤其00905更超越多檔高含積量ETF。台股昨日延續軋空格局，呈現開高走高的強勢走勢，受惠於美伊談判傳出正面進展，加上台積電法說前買盤積極卡位，加權指數盤中一度攻上37000點大關，終場上漲約426點、漲幅1.17%，收在36722.14點，連七紅並寫下史上最高收盤紀錄，成交金額同步放大至9820億元，市場熱度居高不下。此外，美股那斯達克指數昨夜強彈逾376點、漲幅1.59%，首度站上24000點並創歷史收盤新高，科技股多頭氣氛持續蔓延，為台股今日開盤提供有力支撐。在此強勢背景下，市值型ETF近一個月的績效表現備受矚目。根據值得注意的是，台積電持股比重高低，並不必然是決定勝負的關鍵，並非績效唯一保證。顯示Smart Beta篩選機制、產業分散配置與選股邏輯的差異，在多頭行情中同樣能創造超額報酬。市場人士指出，台積電今日法說會將是近期台股最重要的催化劑，外界關注管理層對下半年AI需求展望、先進製程產能利用率及地緣政治風險的最新表態。若法說內容優於預期，市值型ETF有望再獲資金青睞。